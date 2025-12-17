Ράλι στο πετρέλαιο φέρνει η αύξηση της γεωπολιτικής έντασης σε Βενεζουέλα και Ρωσία

Σημαντικά κέρδη σημειώνουν οι τιμές σήμερα μετά την αύξηση της γεωπολιτικής έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας αλλά και τις πιθανές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Σημαντικά κέρδη σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη μετά την αύξηση της γεωπολιτικής έντασης που προκάλεσε η ανακήρυξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ της κυβέρνησης της Βενεζουέλας ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» και ειδικά της απόφασής του να διατάξει τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα στα οποία έχουν αποφασιστεί κυρώσεις από την Ουάσιγκτον.

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας εάν ο Πούτιν απορρίψει την ειρηνευτική συμφωνία. Όπως αναφέρεται, οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές, όπως η στοχοποίηση πλοίων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» τάνκερ της Ρωσίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου της Μόσχας, καθώς και εμπόρων που διευκολύνουν τις συναλλαγές, δήλωσαν τα άτομα που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Bloomberg. Αυτά τα μέτρα προετοιμάζονται σε περίπτωση που ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απορρίψει μια προτεινόμενη συμφωνία με την Ουκρανία και θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν ήδη από αυτήν την εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πετρέλαιο ανέκαμψε από το χαμηλότερο κλείσιμο εδώ και σχεδόν μισή δεκαετία στο οποίο κατρακύλησε χθες, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να ανεβαίνουν 2,4% πάνω από τα 60 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κερδίζει περισσότερο από 2,5% στα 56,53 δολάρια το βαρέλι, ανατρέποντας κι αυτό τις χθεσινές βαριές απώλειες.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Βενεζουέλα είναι «εντελώς περικυκλωμένη από τη μεγαλύτερη Αρμάδα που έχει συγκροτηθεί ποτέ στην Ιστορία της Νότιας Αμερικής».

Από τη μεριά της, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας τόνισε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε πως απορρίπτει την «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» του προέδρου Τραμπ. Το Καράκας έκανε λόγο για «απόλυτα παράλογη» απόφαση, που εμποδίζει το ελεύθερο εμπόριο και παρεμποδίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η κίνηση στη Βενεζουέλα αποτελεί μια σημαντική κλιμάκωση και έρχεται μετά την κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου την περασμένη εβδομάδα από αμερικανικές δυνάμεις στα ανοικτά των ακτών της χώρας. Το καθεστώς του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι η τελευταία ενέργεια είχε ως στόχο να κλέψει τους πόρους της χώρας.

Το πετρέλαιο παραμένει σε τροχιά για ετήσια απώλεια, με την προσφορά να αναμένεται να ξεπεράσει τη ζήτηση τόσο φέτος όσο και του χρόνου, κυρίως λόγω της αδρανής παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ και της αύξησης της άντλησης πετρελαίου από άλλους παραγωγούς. Σημάδια αδυναμίας της αγοράς εμφανίζονται από τις ΗΠΑ έως τη Μέση Ανατολή, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για ένα πλεόνασμα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει ότι θα είναι το μεγαλύτερο από την πανδημία.

Η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας έχει αυξηθεί από τότε που έφτασε στο χαμηλότερο σημείο του 2020, αλλά απέχει πολύ από το σημείο που ήταν πριν από δεκαετίες. Τα δεξαμενόπλοια φόρτωσαν σχεδόν 590.000 βαρέλια την ημέρα για εξαγωγή τον περασμένο μήνα, σε σύγκριση με την παγκόσμια κατανάλωση άνω των 100 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου της χώρας πηγαίνει στην Κίνα.