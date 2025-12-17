Η TotalEnergies πουλά το 50% χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 424 MW στην Ελλάδα

Όπως μεταδίδει το Reuters, η συναλλαγή αποτιμά το χαρτοφυλάκιο της TotalEnergies σε 508 εκατομμύρια ευρώ, ή περίπου 1,2 εκατ. ευρώ ανά εγκατεστημένο μεγαβάτ.

Στην πώληση του 50% του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύος 424 MW στην Ελλάδα προχωρά η TotalEnergies στην ισπανική Asterion Industrial Partners έναντι 254 εκατ. ευρώ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η συναλλαγή αποτιμά το χαρτοφυλάκιο της TotalEnergies σε 508 εκατ. ευρώ, ή περίπου 1,2 εκατ. ευρώ ανά εγκατεστημένο μεγαβάτ.

Η γαλλική εταιρεία θα συνεχίσει να εκμεταλλεύεται τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και θα διατηρήσει το μερίδιό της ύψους 50%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σχεδιάζει να εμπορευτεί και να πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη λήξη των ρυθμιζόμενων τιμολογίων.

Η TotalEnergies αντιμετωπίζει πιέσεις από τους επενδυτές να επιταχύνει τις εκποιήσεις και να μειώσει τα επίπεδα χρέους της, μετά από μια σειρά εξαγορών που οδήγησαν τον δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια να υπερδιπλασιαστεί το πρώτο εξάμηνο του 2025.