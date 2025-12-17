Eurobank Equities: Ανεβάζει στα €16 την τιμή-στόχο για Aegean

Νέα αυξημένη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Aegean στα 16,00 ευρώ, από 15,60 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση buy, δίνει η Eurobank Equities.

Νέα αυξημένη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Aegean στα 16,00 ευρώ, από 15,60 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση buy, δίνει η Eurobank Equities.

Η χρηματιστηριακή αναμένει αύξηση, σε ετήσια βάση, 3,8% στα έσοδα της εισηγμένης, στα επίπεδα των €1,84 δισ., και αύξηση κερδοφορίας κατά 7% στα 139 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων, οι αναλυτές της Eurobank Equities σημειώνουν ότι η Aegean συνεχίζει να προωθεί σημαντική αύξηση χωρητικότητας στους εποχικά ασθενέστερους χειμερινούς μήνες, βρίσκοντας στήριξη στην ανθεκτική ζήτηση αλλά και σε εκπτώσεις που προσφέρει ο ΔΑΑ (ο βασικός της κόμβος) για την τόνωση της εκτός αιχμής κίνησης. Ταυτόχρονα, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί, κάτι όμως που θεωρεί ότι είναι διαχειρίσιμο από την πλευρά της Aegean.

Η μετοχή της Aegean αποτελεί, σύμφωνα με τη Eurobank Equities, μια ισχυρή μερισματική επιλογή με απόδοση άνω του 6%, με ισχυρό ισολογισμό και υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών.

Η τιμή-στόχος 12μήνου των 16,00 ευρώ συνεπάγεται P/E περίπου 10x για το 2026. Αυτό αντανακλά ένα premium έναντι ομοειδών εταιρειών, «το οποίο θεωρούμε δικαιολογημένο λόγω της υψηλής μερισματικής απόδοσης, σε συνδυασμό με την ισχυρή ικανότητα δημιουργίας ελεύθερων ταμειακών ροών» της Aegean, σχολιάζουν οι αναλυτές της Eurobank Equities.