ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 5,5% στις τιμές εκροών γεωργίας - κτηνοτροφίας τον Οκτώβριο

Μείωση 5,5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Οκτωβρίου 2025.

Μείωση 5,5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος δείκτης του Οκτωβρίου 2024, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2023, είχε παρουσιάσει μείωση 3%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 5,5%, τον μήνα Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 6,4% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας «Ελαιόλαδο», και β) στην αύξηση κατά 7,1% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 5,0%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,8%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι μείωσης 3,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Οκτωβρίου 2024 με τον Οκτώβριο 2023.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,3%, τον μήνα Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 0,2% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 0,6% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,4%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025 παρουσίασε μείωση 1,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024.

