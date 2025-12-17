Πληθωρισμός: Επιβράδυνση στο 2,4% για ΕΕ τον Νοέμβριο - Άνω του μέσου όρου η άνοδος στην Ελλάδα

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός έκοψε ταχύτητα σε 12 κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 5 και ανέβασε ρυθμούς σε 10.

Τα τελικά στοιχεία για την πορεία του εναρμονισμένου δείκτη τιμών τον Νοέμβριο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε η Eurostat. Σε επίπεδο ΕΕ καταγράφεται επιβράδυνση, με τον ρυθμό ανόδου τιμών να διαμορφώνεται στο 2,4% τον Νοέμβριο, από 2,5% τον Οκτώβριο.

Έναν χρόνο νωρίτερα, ο πληθωρισμός έφτανε στο 2,5%. Οι τιμές στην Ευρωζώνη «έτρεξαν» με ρυθμό 2,1% τον Νοέμβριο (σταθερός σε σχέση με τον Οκτώβριο) ενώ έναν χρόνο πριν, ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 2,2%.

Τα τελικά στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα μετρούν τον πληθωρισμό Νοεμβρίου στο 2,8% (από 2,9% που έκαναν λόγο τα προσωρινά στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής). Τον Οκτώβριο ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στη χώρα μας είχε διαμορφωθεί στο 1,6% ενώ τoν Νοέμβριο του 2024 υπολογίζονταν στο 3%.

Η Eurostat αναφέρει πως ο χαμηλότερος ρυθμός αύξησης τιμών καταγράφηκε στην Κύπρο (0,1%), στη Γαλλία (0,8%) και στην Ιταλία (1,1%). Αντιθέτως, πιο γρήγορα «έτρεξε» ο πληθωρισμός στη Ρουμανία (8,6%), στην Εσθονία (4,7%) και στην Κροατία (4,3%).

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός έκοψε ταχύτητα σε 12 κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 5 και ανέβασε ρυθμούς σε 10.

Τον Νοέμβριο του 2025, η υψηλότερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,58 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα (+0,46 ποσοστιαίες μονάδες), τα βιομηχανικά αγαθά χωρίς ενέργεια (+0,14 ποσοστιαίες μονάδες) και την ενέργεια (-0,04 ποσοστιαίες μονάδες).