Το 98,7% των ελληνικών επιχειρήσεων έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς

Στο σύνολο των 47.849 επιχειρήσεων με απασχόληση 10 άτομα και άνω, οι 12.347 έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI.

Σε σύνολο 47.849 επιχειρήσεων της χώρας με απασχόληση 10 άτομα και άνω, οι 47.246 επιχειρήσεις έχουν φέτος πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς, ποσοστό 98,7%. Στην πρόσβαση συμπεριλαμβάνεται σταθερή και κινητή σύνδεση.

Σύμφωνα με την έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο των 47.849 επιχειρήσεων με απασχόληση 10 άτομα και άνω, με συνολικό κύκλο εργασιών 380,8 δισ. ευρώ, οι 12.347 έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI (ποσοστό 25,8%) και ο κύκλος εργασιών από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 36,1 δισ. ευρώ, ποσοστό 9,5% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Επιπλέον, από τα στοιχεία με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το διάστημα 1η Ιανουαρίου 2025- 15 Σεπτεμβρίου 2025 προκύπτει:

Από τις 47.246 επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι 12.333 (ποσοστό 26,1%) πραγματοποίησαν ανάλυση δεδομένων από τους ίδιους τους υπαλλήλους τους.

Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν ανάλυση δεδομένων είτε από τους υπαλλήλους τους είτε από εξωτερικό προμηθευτή ήταν 15.047 (ποσοστό 31,8%).

Σύμφωνα παράλληλα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 3.868 επιχειρήσεις (ποσοστό 8,2%), από τις 47.246 που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Σημειώνεται ότι με τον όρο «ηλεκτρονικό εμπόριο» εννοείται η πώληση ή η αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που διενεργούνται μέσω δικτύων υπολογιστών με μεθόδους που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την αποστολή ή τη λήψη παραγγελιών. Η πληρωμή και η παράδοση των αγαθών ή υπηρεσιών δεν γίνεται απαραίτητα ηλεκτρονικά. Παραγγελίες που λαμβάνονται μέσω τηλεφώνου, fax και δακτυλογραφημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) δε θεωρούνται ηλεκτρονικό εμπόριο.