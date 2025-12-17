Trade Estates: Αγόρασε 520.834 μετοχές για 1 εκατ. ευρώ

Στην αγορά 520.834 μετοχών της Εταιρείας την 15η Δεκεμβρίου 2025 γνωστοποίησε ότι προχώρησε η Trade Estates, με μέση τιμής κτήσης €1,92 ανά μετοχή και συνολικό τίμημα € 1.000.001,28.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η εταιρεία με την επωνυμία “TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ” (η «Εταιρεία»), κατόπιν σχετικών γνωστοποιήσεων του άρθρου 19 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κος Δημήτριος Παπούλης του Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014), πραγματοποίησε στις 15 Δεκεμβρίου 2025 αγορές 520.834 μετοχών της Εταιρείας (ISIN GRS534003009) σε τιμή €1,92 ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα € 1.000.001,28. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω Διμερούς Διακανονισμού Συναλλαγών Εκτός Αγοράς (OTC)

Η παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται και δημοσιεύεται από την Εταιρεία, όπως απαιτεί ο Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014.