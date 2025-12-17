Μουσείο του Λούβρου: Λειτουργεί μερικώς παρά την παράταση της απεργίας

Οι εργαζόμενοι του Λούβρου, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και υποδοχής του κοινού, ψήφισαν «ομόφωνα» να συνεχισθεί σήμερα για δεύτερη ημέρα η απεργία τους.

Τελευταία ενημέρωση 13:14

Το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ανακοίνωσε πως το ίδρυμα λειτουργεί σήμερα εν μέρει, παρά τη συνέχιση της απεργίας που ψήφισε το πρωί η γενική συνέλευση των εργαζομένων του, ανακοίνωσε η διεύθυνσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Όλοι οι χώροι δεν είναι προσβάσιμοι, όμως το μουσείο ανοίγει και εισέρχονται οι πρώτοι επισκέπτες», ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση.

Λίγο νωρίτερα, περίπου 300 εργαζόμενοι, οι οποίοι απεργούν για προβλήματα υποστελέχωσης και υποβάθμισης του κτιρίου του μουσείου, είχαν ψηφίσει για μια δεύτερη ημέρα απεργίας σήμερα, μετά την απεργία της Δευτέρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ