Τζιτζικώστας: Σανίδα σωτηρίας για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία η νέα δέσμη μέτρων

Κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικά οχήματα και μετά το 2035.

Τη νέα δέσμη μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία, παρουσίασε στο Στρασβούργο, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Το νέο πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία προβλέπει μεταξύ άλλων και την άρση της απαγόρευσης παραγωγής οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035. Πλέον θα επιτρέπεται η συνέχιση παραγωγής οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικών οχημάτων και μετά το 2035.

Όπως τόνισε ο Επίτροπος, «σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, το νέο πλαίσιο αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο. Ένα ορόσημο που δείχνει ότι δεν διστάζουμε να προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας, όταν συνειδητοποιούμε ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Εξοπλίζουμε την αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης ώστε να διατηρήσει την ηγετική της θέση σε μια ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά που μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ ταυτόχρονα διατηρούμε σταθερά την πορεία μας προς πιο βιώσιμες μεταφορές».

Μεταξύ άλλων ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε: «Υλοποιούμε άλλη μια κρίσιμη δέσμη μέτρων, με στόχο τη διατήρηση της ισχύος, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά. Βασιζόμαστε στην κοινή λογική και την προσαρμογή στις πραγματικές συνθήκες. Η αναθεώρηση των στόχων μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ώστε αφενός να μη διαταραχθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, αφετέρου να μη χαθούν θέσεις εργασίας και να μην κλείσουν μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη».

Ο κ. Τζιτζικώστας, εξηγώντας τις προβλέψεις του νέου πλαισίου υπογράμμισε: «Για να καταλήξουμε στη συγκεκριμένη δέσμη μέτρων εργαστήκαμε σκληρά. Είναι μια σημαντική επιλογή, πριν να είναι πολύ αργά για τη βιομηχανία μας. Ταυτόχρονα, πρέπει να συνεχίσουμε να μειώνουμε τις εκπομπές μας από τις μεταφορές. Είναι σημαντκό ότι ο συνολικός στόχος για το 2035 μειώνεται στο 90% του αρχικού. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα ότι και άλλες τεχνολογίες, εκτός από τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία, μπορούν να διατεθούν στην αγορά μετά το 2035. Και η ευελιξία μετά το 2035 εισάγει πραγματική τεχνολογική ουδετερότητα. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, παραμονή στην αγορά των ηλεκτρικών υβριδικών οχημάτων ή και των παραδοσιακών αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Γεγονός που δίνει στην αγορά και τον καταναλωτή την ελευθερία να αποφασίσουν ποια τεχνολογία θέλουν να οδηγήσουν».

Αναφερόμενος στα πλεονεκτήματα της νέας δέσμης μέτρων ο Επίτροπος σημείωσε: «Δίνουμε στους κατασκευαστές το περιθώριο για να καινοτομήσουν και να οργανώσουν αποτελεσματικά την παραγωγή τους. Θέτουμε προβλέψιμους και ρεαλιστικούς κανόνες που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα, αποτρέπουν προβλήματα στις επενδύσεις καινοτομίας στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Επίσης, μέσω της νέας πρότασής μας για τους εταιρικούς στόλους, προωθούμε τα καθαρά οχήματα, με το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης να αναλαμβάνουν αυτοί που έχει μεγαλύτερη σημασία να το αναλάβουν, δηλαδή οι μεγάλες εταιρίες κι όχι οι πολίτες και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις».

Συγκεκριμένα, το βάρος αναλαμβάνουν οι μεγάλες εταιρίες που απασχολούν περισσότερους από 250 υπαλλήλους και με κύκλο εργασιών 50 εκ. ευρώ, οι οποίες καλύπτουν μόλις το 0,16% του συνόλου των εταιριών στην ΕΕ.

Ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε την πρόταση της ΕΕ «ρεαλιστική», με το βάρος για τη μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές να επωμίζονται κυρίως οι μεγάλες εταιρίες, ενώ στα κράτη μέλη παρέχεται ευελιξία για την επιλογή των πλέον κατάλληλων κινήτρων και φορολογικών μέτρων και η δυνατότητα για προσαρμογή βάσει των συνθηκών αγοράς, των εταιρικών δομών του κάθε κράτους μέλους και την ετοιμότητά του σε επίπεδο υποδομών.

«Στην πρότασή μας προβλέπεται ότι η δημόσια χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Όταν τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους για τη στήριξη της υιοθέτησης καθαρότερων οχημάτων, θα πρέπει να τονώνουν τη ζήτηση για οχήματα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, να ενισχύουν τη βιομηχανική μας βάση, να προστατεύουν τις θέσεις εργασίας και να διασφαλίζουν ότι τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας μας. Η νέα δέσμη μέτρων θέτει επίσης τα θεμέλια για την παραγωγή μικρών, προσιτών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας ότι ο κλάδος παραμένει ανταγωνιστικός και χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές επωφελούνται από βιώσιμες και υψηλής ποιότητας επιλογές κινητικότητας», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.