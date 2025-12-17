Ρωσία: Στις 16/1 η ακρόαση για την αγωγή 230 δισ. της κεντρικής τράπεζας κατά του Euroclear

Δικαστήριο της Μόσχας θα πραγματοποιήσει στις 16 Ιανουαρίου προκαταρκτική ακροαματική συνεδρίαση για την αγωγή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας εναντίον του Euroclear.

Δικαστήριο της Μόσχας θα πραγματοποιήσει στις 16 Ιανουαρίου προκαταρκτική ακροαματική συνεδρίαση για την αγωγή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας εναντίον του Euroclear, του αποθετηρίου με έδρα το Βέλγιο το οποίο διακρατεί τα περισσότερα από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «παγώσει» στην Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Τύπου του δικαστηρίου.

Η κεντρική τράπεζα κατέθεσε αγωγή στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα ζητώντας 230 δισ. δολάρια ως αποζημίωση από τη Euroclear, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα σε αυτό που το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει ότι θα είναι ένας νομικός εφιάλτης για την ΕΕ λόγω των σχεδίων της να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να υποστηρίξει την Ουκρανία.

Η ΕΕ, αναζητώντας έναν τρόπο να χρηματοδοτήσει τις αμυντικές και δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για το 2026 και το 2027, σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει έως και 165 δισ. ευρώ περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που είναι παγωμένα στην Ευρώπη.

Το Euroclear, το Βελγικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, διακρατούσε ομόλογα για λογαριασμό της ρωσικής κεντρικής τράπεζας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τα ομόλογα έχουν στο μεταξύ ωριμάσει, όμως τα χρήματα παραμένουν στο Euroclear λόγω των κυρώσεων της ΕΕ εναντίον του Κρεμλίνου.

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch τοποθέτησε τη Euroclear Bank σε "ενδεχόμενη αρνητική αξιολόγηση", επικαλούμενος το ενδεχόμενο νομικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το Euroclear δήλωσε πως η απόφαση του Fitch δείχνει την ανάγκη για μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τα σχέδια της ΕΕ να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία με βάση τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Δικηγόροι είπαν στο Reuters πως, αν και το Euroclear δεν διακρατεί περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία, τα οποία θα μπορούσαν να κατασχεθούν, έπειτα από την ευρέως αναμενόμενη απόφαση του δικαστηρίου υπέρ της αγωγής της κεντρικής τράπεζας η Ρωσία θα μπορούσε να προσπαθήσει να την εφαρμόσει σε περιοχές δικαιοδοσίας που θεωρεί "φιλικές".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ