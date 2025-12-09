Ξεπερνά για πρώτη φορά τα 60 δολάρια το ασήμι

Τα 60 δολάρια ανά ουγγιά ξεπέρασε για πρώτη φορά το ασήμι, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve.

Τα 60 δολάρια ανά ουγγιά ξεπέρασε για πρώτη φορά το ασήμι, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve, αλλά και στη συνεχιζόμενη σφιχτή προσφορά. Ο χρυσός επίσης κινείται ανοδικά σήμερα.

Η τιμή spot του ασημιού αυξήθηκε έως και 4,1%, φτάνοντας τα 60,535 δολάρια ανά ουγγιά, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό που είχε σημειωθεί μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Η ταχεία άνοδος του λευκού μετάλλου τις τελευταίες ημέρες οφείλεται κυρίως στις προσδοκίες ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει αυτή την εβδομάδα σε μείωση του επιτοκίου κατά 0,25% (η απόφαση ανακοινώνεται αύριο). Παρόλο που οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί σχετικά με το πόση ακόμη χαλάρωση θα προσφέρει η Fed το επόμενο έτος, μια σχεδόν βέβαιη μείωση επιτοκίων την Τετάρτη βοηθά στην ώθηση των τιμών του ασημιού.

Η άνοδος του ασημιού ενισχύεται επίσης από τη σφικτή φυσική αγορά, η οποία βίωσε ιστορική στενότητα προσφοράς τον Οκτώβριο στην καθιερωμένη αγορά του Λονδίνου, εν μέσω αυξημένης ζήτησης από την Ινδία και από ETF που στηρίζονται σε ασήμι.

Η πίεση αυτή έχει αμβλυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς μεγαλύτερες ποσότητες μετάλλου μεταφέρονται στις αποθήκες του Λονδίνου, με την TD Securities να εκτιμά ότι τα ελεύθερα διαθέσιμα αποθέματα στο Λονδίνο -μέταλλο που δεν συνδέεται με τα ETFs του ασημιού- ανέρχονταν σε 202 εκατομμύρια ουγγιές στα τέλη Νοεμβρίου. «Αυτό έχει ουσιαστικά αντιστρέψει τη στενότητα που παρατηρήθηκε από την αρχή του έτους», σημειώνει ο Dan Ghali, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων.