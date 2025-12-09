Τραπεζική διόρθωση στο ΧΑ - Ξανά κάτω από τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών υπό πίεση, ο Γενικός Δείκτης διέκοψε ένα τριήμερο ανοδικών κλεισιμάτων.

Με τον τραπεζικό κλάδο να δέχεται πιέσεις στο ταμπλό, και τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να διακινούν συνολικό τζίρο 100 εκατ. ευρώ, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών έκλεισε την Τρίτη με απώλειες, διακόπτοντας ένα τριήμερο ανοδικών κλεισιμάτων.

Όπως και τις προηγούμενες ημέρες, έτσι και σήμερα οι κινήσεις των επενδυτών εκδηλώθηκαν επιλεκτικά, ενώ στα χαμηλά ημέρας υπήρξαν «χέρια» που απορρόφησαν ένα μικρό μέρος της προσφοράς.

Για έναν κλάδο που από την αρχή του έτους «μετράει» κέρδη της τάξης του 81%, ενώ σε επίπεδο επιμέρους τίτλων έχει δώσει αποδόσεις μεταξύ 56% και 107%, τέτοιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στα μέσα Δεκεμβρίου δεν αποτελούν έκπληξη. Ειδικά όταν η αγορά βρίσκεται επί μακρόν σε φάση συσσώρευσης, για τέσσερις και πλέον μήνες.

Το ζητούμενο είναι η ρευστότητα να επανατοποθετηθεί και, τόσο τα θεμελιώδη του κλάδου, όσο και οι αλλεπάλληλες θετικές εκθέσεις από οίκους του εξωτερικού, διαμορφώνουν ευνοϊκές συνθήκες για κάτι τέτοιο.

Πέραν των τραπεζών, η βαρύτητα των οποίων στο ταμπλό αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς, τους προηγούμενους μήνες η αγορά έχει δει αξιόλογο rotation, με μη τραπεζικές μετοχές, κυρίως στη μεγάλη αλλά και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, να προσελκύουν πολύ αξιόλογες εισροές. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ανεξάρτητα από το πρόσημό τους στο κλείσιμο, μια σειρά από μετοχές του FTSE Large Cap «έγραψαν» σήμερα νέα υψηλά, όπως οι ΔΕΗ, Viohalco, Motor Oil, Aktor και Cenergy.

Κομβικό σημείο για τη Λεωφόρο Αθηνών, και για τις αγορές του εξωτερικού από τις οποίες παίρνει τάση, θα αποτελέσει η αυριανή απόφαση της Fed για τα αμερικανικά επιτόκια, με τους επενδυτές να προεξοφλούν νέα μείωση με πιθανότητες που ξεπερνούν το 90%. Ωστόσο, οι αγορές ήδη «κοιτάζουν» μέσα στο 2026 και στην προοπτική περαιτέρω μειώσεων το επόμενο έτος.

Κι αυτό, ενώ στην Ευρώπη φαίνεται πως ανοίγει η συζήτηση για το ενδεχόμενο ο κύκλος μειώσεων επιτοκίων στην Ευρωζώνη να πλησιάζει στο τέλος του, με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις της Ιζαμπέλ Σνάμπελ. Όπως σχολιάζουν οι αναλυτές της Berenberg, οι αγορές αρχίζουν να προεξοφλούν πιθανές αυξήσεις των ευρωπαϊκών επιτοκίων το 2026 και αυτές οι -δυνητικά- αποκλίνουσες εξελίξεις μεταξύ Fed και ΕΚΤ θα μπορούσαν να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στο δολάριο το επόμενο έτος. Από την πλευρά της η Commerzbank σχολιάζει πως οι κινήσεις στην αγορά συναλλάγματος, μετά τις δηλώσεις της Σνάμπελ, υποδηλώνουν πιθανότητες 30% για μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ μέσα στο 2026, αν και εκτιμά ότι οι πραγματικές πιθανότητες είναι χαμηλότερες.

Εντός συνόρων, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Τρίτη με απώλειες 0,88% στις 2.089,74 μονάδες. Κινούμενος πτωτικά σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, βρέθηκε ενδοσυνεδριακά να υποχωρεί έως τις 2.083,85 μονάδες.

Λίγο πάνω από τα χαμηλά ημέρας έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης, υποχωρώντας 1,79% στις 2.322,78 μονάδες, με τις Τρ. Κύπρου και Optima να ολοκληρώνουν σε θετικό έδαφος.

Στο σύνολο του ταμπλό 44 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, 71 ολοκλήρωσαν με απώλειες και 36 έμειναν αμετάβλητες, ενώ ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 225,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €16,91 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, σε θετικό έδαφος ξεχώρισε η μετοχή της Σαράντης, με άνοδο 1,25% στα 13,00 ευρώ, και ακολούθησαν ο ΟΠΑΠ και η Τρ. Κύπρου με κέρδη 0,82% και 0,78% αντίστοιχα. Περί του 0,5% ενισχύθηκαν οι τίτλοι των Optima (7,94 ευρώ) και Coca-Cola HBC (42,20 ευρώ), στο +0,45% ολοκλήρωσε η ΔΕΗ στα 17,98 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη έκλεισαν και οι ΔΑΑ (+0,30%) και Viohalco (+0,18%). Αμετάβλητη στα 7,43 ευρώ έκλεισε η ΕΥΔΑΠ.

Σε αρνητικό έδαφος, η Alpha Bank υποχώρησε 3,13% στα 3,34 ευρώ, η Eurobank 2,63% στα 3,48 ευρώ, η Cenergy 1,87% στα 15,72 ευρώ, η ΕΤΕ 1,54% στα €13,42 και η Τρ. Πειραιώς 1,29% στα 7,18 ευρώ. Πάνω από 1% υποχώρησε και η Τιτάν στα 45,00 ευρώ.

Με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Helleniq Energy (-0,93%), ElvalHalcor (-0,89%), Jumbo (-0,79%), ΟΤΕ (-0,75%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,39%), Motor Oil (-0,26%) και Metlen (-0,05%).