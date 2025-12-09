ΧΑ: Ήπια διόρθωση σε υποτονικό κλίμα

Οριακές διακυμάνσεις και επιλεκτικές κινήσεις στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών την Τρίτη, εν μέσω μικτών τάσεων στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Στο επίκεντρο παραμένει η συζήτηση όχι μόνο για μια νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed κατά την αυριανή της συνεδρίαση, αλλά και για την προοπτική περαιτέρω μειώσεων μέσα στο 2026. Στο πλαίσιο αυτό, ξένοι αναλυτές εστιάζουν στη λήξη της θητείας του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, τον ερχόμενο Μάιο, αλλά και στην υποψηφιότητα του Κέβιν Χάσετ για το αξίωμα, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ με ξεκάθαρες και δημόσια διατυπωμένες απόψεις για τη νομισματική πολιτική.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, στην Ευρώπη ανοίγει η συζήτηση για το ενδεχόμενο ο κύκλος μειώσεων επιτοκίων στην Ευρωζώνη να πλησιάζει στο τέλος του, με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις της Ιζαμπέλ Σνάμπελ. Όπως σχολιάζουν οι αναλυτές της Berenberg, οι αγορές αρχίζουν να προεξοφλούν πιθανές αυξήσεις των ευρωπαϊκών επιτοκίων το 2026 και αυτές οι -δυνητικά- αποκλίνουσες εξελίξεις μεταξύ Fed και ΕΚΤ θα μπορούσαν να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στο δολάριο το επόμενο έτος.

Η Commerzbank σχολιάζει πως οι κινήσεις στην αγορά συναλλάγματος, μετά τις δηλώσεις της Σνάμπελ, υποδηλώνουν πιθανότητες 30% για μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ μέσα στο 2026, αν και εκτιμά ότι οι πραγματικές πιθανότητες είναι χαμηλότερες.

Εντός συνόρων, η αγορά συνεχίζει να κινείται διστακτικά εκατέρωθεν των 2.100 μονάδων και, ειδικά αν ο τζίρος δεν ξεφύγει από τα «παραδοσιακά» για τον Δεκέμβριο επίπεδα, δύσκολα θα ξεκαθαρίσει η τάση.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.104,64 μονάδες με οριακές απώλειες 0,17%, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχωρεί 0,43%στις 2.355,23 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 50 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, 40 σε αρνητικό και 61 διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Ο μέχρι στιγμής τζίρος αδύναμος, καθώς διαμορφώνεται σε 16,41 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €3,24 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, ο ΟΠΑΠ ξεχωρίζει ενισχυμένος 1,09% στα 18,55 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι ElvalHalcor (+0,59%), ΕΥΔΑΠ (+0,54%), Jumbo (+0,36%), ΟΤΕ (+0,35%), Τρ. Κύπρου (+0,25%), Motor Oil (+0,20%). Μικρά κέρδη καταγράφουν και οι Coca-Cola HBC (+0,19%), Σαράντης (+0,16%) και Aegean (+0,14%).

Αμετάβλητη στα 7,12 ευρώ η Lamda Development, όπως και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 25,50 ευρώ.

Στον αντίποδα οι Aktor και Τρ. Πειραιώς καταγράφουν απώλειες 1,35% και 1,04% αντίστοιχα. Περί του 0,9% υποχωρούν οι Optima και Τιτάν, ενώ ακολουθούν σε αρνητικό έδαφος, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Eurobank (-0,81%), ΕΤΕ (-0,77%), Cenergy (-0,75%), Alpha Bank (-0,75%), Metlen (-0,73%) και ΔΕΗ (-0,28%).