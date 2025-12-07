Global X: Έρχεται πολυετής άνοδος στις αναδυόμενες αγορές – Η Ελλάδα στις κορυφαίες επιλογές

Η Global X σχολιάζει ότι η ελληνική αγορά συνδυάζει ανάπτυξη και αποτιμήσεις που θυμίζουν αναδυόμενες αγορές, με τη σταθερότητα μιας ανεπτυγμένης οικονομίας. Παρακολουθεί επίσης το ενδεχόμενο εξαγορών στον τραπεζικό κλάδο, ως πρόσθετο καταλύτη.

Αισιόδοξος για τις προοπτικές των αναδυόμενων αγορών εμφανίζεται ο Malcolm Dorson, επικεφαλής της ομάδας ενεργητικής διαχείρισης επενδύσεων της Global X, η οποία διατηρεί διεθνώς υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 111 δισ. σε ETFs.

Σε ανάλυσή της για το 2026, η Global X υποστηρίζει ότι διαμορφώνονται ξανά οι συνθήκες που ιστορικά έχουν πυροδοτήσει πολυετείς ανοδικούς κύκλους. Ένα πιο αδύναμο ή σταθερό δολάριο, αυξημένη ρευστότητα λόγω της στροφής της Fed προς πιο χαλαρή πολιτική, ενδυνάμωση του ρυθμού ανάπτυξης στην Κίνα και ιδιαίτερα χαμηλή τοποθέτηση των επενδυτών στα assets των αναδυόμενων αγορών. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Dorson σχολιάζει ότι το 2025 είναι πιθανό να αποτελέσει την αφετηρία μιας πολυετούς ανοδικής τάσης για τα assets των αναδυόμενων αγορών, υπενθυμίζοντας πως παρόμοιο μείγμα μακροοικονομικών παραγόντων είχε οδηγήσει στο μεγάλο ράλι του 2001-2010.

Η Ελλάδα στα κορυφαία plays

Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των 10 κορυφαίων plays της Global X για το νέο έτος καθώς, όπως σχολιάζει ο Dorson, η ελληνική αγορά συνδυάζει «ανάπτυξη και αποτιμήσεις που θυμίζουν αναδυόμενες αγορές, με τη σταθερότητα μιας ανεπτυγμένης οικονομίας».

Όπως λέει, η εντυπωσιακή άνοδος του δείκτη MSCI Greece κατά πάνω από 70% μέσα στο 2025 συνοδεύτηκε από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους οίκους αξιολόγησης, ενώ ο FTSE έχει ήδη αναβαθμίσει τη χώρα σε ανεπτυγμένη αγορά. Η πιθανότητα αναβάθμισης και από τον MSCI παραμένει ανοιχτή και, εφόσον υλοποιηθεί, θα μπορούσε να πυροδοτήσει σημαντικές παθητικές εισροές.

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, με εκτιμώμενη ανάπτυξη 2,2% το 2026, στήριξη από τα κονδύλια του RRF και ανθεκτικό τουρισμό, οι αποτιμήσεις παραμένουν χαμηλές, με δείκτη P/E γύρω στο 8,7x και P/B στο 1,2x, πολύ χαμηλότερα από τον S&P 500, όπως σημειώνει ο Dorson.

Η Global X εκτιμά ότι η ελληνική αγορά παραμένει υποτιμημένη σε σχέση με τις δυνατότητές της, ενώ και η πιθανότητα εξαγορών στον τραπεζικό κλάδο από δυτικοευρωπαϊκούς ομίλους λειτουργεί ως πρόσθετος καταλύτης.

Τέλος, η Global X επισημαίνει ότι, αν και οι ελληνικές μετοχές έχουν σημειώσει ράλι τα προηγούμενα 2 χρόνια, ο δείκτης MSCI Greece απέχει ακόμη σημαντικά από τα προ κρίσης επίπεδά του, αφήνοντας σαφές περιθώριο για περαιτέρω ανοδική πορεία.

Άλλες κορυφαίες επιλογές

Εννέα ακόμα επενδυτικά stories, πέραν της Ελλάδας, συμπληρώνουν το top-10 της Global X για το 2026.

Η Αργεντινή, την οποία η Global X χαρακτηρίζει ως μία από τις πλέον «ασύμμετρες» ευκαιρίες μεταξύ όλων των αναδυόμενων αγορών. Όπως επισημαίνει στη ανάλυσή της, οι μεταρρυθμίσεις του προέδρου Milei έχουν βελτιώσει την αξιοπιστία της χώρας, ενώ οι αποτιμήσεις των μετοχών της κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το ενδεχόμενο επανένταξης στους δείκτες MSCI Emerging Markets, εφόσον ενισχυθεί η ρευστότητα και αρθούν τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα νέο κύμα εισροών.

Ακολουθεί η Κολομβία, η οποία, παρά τις επί χρόνια χαμηλές αποτιμήσεις που αντανακλούν πολιτική αβεβαιότητα, ίσως βρίσκεται κοντά σε καμπή, όπως σημειώνει ο Dorson. Οι προεδρικές εκλογές του 2026 ενδέχεται να οδηγήσουν σε στροφή προς περισσότερο φιλικές προς την αγορά πολιτικές.

Η Βραζιλία μπάινει στο 2026 με δύο ισχυρούς καταλύτες, τα υψηλά πραγματικά επιτόκια, που στηρίζουν το carry trade και το νόμισμα, και την προοπτική ενός κύκλου μειώσεων επιτοκίων μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Η Global X υπενθυμίζει ότι οι προηγούμενοι επτά ολοκληρωμένοι κύκλοι μειώσεων επιτοκίων στη Βραζιλία συνοδεύτηκαν από μέση άνοδο περίπου 95% στον δείκτη MSCI Brazil.

Η Ινδία, παρότι υστέρησε έναντι άλλων αναδυόμενων αγορών το 2025, παραμένει για τη Global X ένα ελκυστικό μακροπρόθεσμο story. Η πιο ήπια στάση της κεντρικής τράπεζας, η ενίσχυση της κατανάλωσης μέσω δημοσιονομικών μέτρων και οι χαμηλές τιμές ενέργειας δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για το 2026, ενώ η χώρα συνεχίζει να προσελκύει πολυεθνικούς ομίλους μέσω του προγράμματος «Make in India».

Στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, η Global X βλέπει έναν από τους πιο ισχυρούς συνδυασμούς διαρθρωτικής ανάπτυξης και διαφοροποίησης. Η περιοχή ωφελείται από τη στρατηγική «China+1», με αυξανόμενες επενδύσεις σε ημιαγωγούς, ενέργεια και logistics, ενώ τα δημογραφικά της χαρακτηριστικά και η πολιτική σταθερότητα ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη μακροπρόθεσμη δυναμική της περιοχής.

Η περίπτωση του Βιετνάμ επίσης ξεχωρίζει, με την κυβέρνηση να στοχεύει σε ανάπτυξη 10% το 2026 και να προχωρά σε φιλελευθεροποίηση της οικονομίας. Η πρόσφατη αναβάθμιση από την FTSE σε κατηγορία Αναδυόμενης Αγοράς έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο για εισροές, ενώ μια πιθανή αντίστοιχη κίνηση από την MSCI θα μπορούσε να επιταχύνει ακόμη περισσότερο την άνοδο της αγοράς.

Η Κίνα εμφανίζει, σύμφωνα με την ανάλυση της Global X, μια ισορροπία μεταξύ θετικών και αρνητικών καταλυτών. Από τη μία ενισχύει την τεχνολογική αυτονομία της, επενδύει μαζικά στην αυτοματοποίηση και υιοθετεί πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης πιο φιλικές προς τους μετόχους. Από την άλλη, τα γεωπολιτικά ρίσκα παραμένουν υπαρκτά, όπως και οι αβεβαιότητες γύρω από την ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης.

Οι δύο τελευταίες επιλογές της Global X αφορούν τα ομόλογα αναδυόμενων αγορών και τα εμπορεύματα. Όπως εξηγεί ο Dorson, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η ανθεκτική ανάπτυξη και η χαλάρωση της Fed ενισχύουν τις προοπτικές των ομολόγων των αναδυόμενων οικονομιών, ενώ ταυτόχρονα η υποχώρηση του δολαρίου βελτιώνει τη βιωσιμότητα του εξωτερικού χρέους και στηρίζει τις αγορές εμπορευμάτων, οι οποίες παραδοσιακά κινούνται «συντονισμένα» με τις αναδυόμενες οικονομίες.

Μεταξύ των εμπορευμάτων, η Global X διατηρεί θετική στάση για τον χρυσό και τον χαλκό, τόσο λόγω κυκλικών όσο και διαρθρωτικών παραγόντων. Όπως εξηγεί, ο χρυσός αναμένεται να ωφεληθεί από ένα πιο αδύναμο δολάριο και από τη συνεχιζόμενη ζήτηση των κεντρικών τραπεζών, ενώ η άνοδος της τιμής του χρυσού θα ωφελήσει και τους παραγωγούς του μετάλλου. Το ασήμι, από την άλλη, αν και εμφανίζει παρόμοια χαρακτηριστικά με τον χρυσό, εκτιμάται ότι αποδειχθεί πιο ευαίσθητο στις οικονομικές κυκλικές διακυμάνσεις.

Σε ό,τι αφορά τον χαλκό, αναμένεται να ωφεληθεί περισσότερο από όλα τα εμπορεύματα από μια κυκλική ανάκαμψη, ενώ η ισχυρή ζήτηση, λόγω επενδύσεων σε δίκτυα ηλεκτρισμού, αστικοποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο προσφοράς αναμένεται να δώσουν στήριξη διαρκείας στις τιμές του μετάλλου.