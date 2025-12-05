To Fiber to the Room αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα και να έχει ίδιες ταχύτητες σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού. Ποια προγράμματα αφορά και πόσο θα κοστίζει.

Νέα υπηρεσία οπτικών ινών αναμένεται να λανσάρει επισήμως τις επόμενες ημέρες η Cosmote Telekom, εστιάζοντας στη συνδεσιμότητα σε κάθε γωνιά του σπιτιού.

Ο λόγος για την υπηρεσία Fiber to the Room, η οποία είχε προαναγγελθεί από τον Σεπτέμβριο και δημιουργήθηκε για να φτάνει η οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού των συνδρομητών, χωρίς εκπτώσεις στην ταχύτητα λόγω εξωτερικών συνθηκών.

Η υπηρεσία θα διατίθεται σε συνδρομητές οικιακών προγραμμάτων οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι, τα γνωστά FTTH, και πιο συγκεκριμένα σε αυτά με ταχύτητες 300Mbps, 500Mbps και 1Gbps.

Το κόστος της κυμαίνεται δε από 6 έως 10 ευρώ ανάλογα με τα Access Points που θα επιλέξει ή θα χρειαστεί να βάλει ο συνδρομητής.

Συγκεκριμένα η υπηρεσία με:

με 1 access point που καλύπτει χώρους έως 100 τ.μ. κοστίζει 6 ευρώ επιπλέον το μήνα

που κοστίζει επιπλέον το μήνα με 2 access point που αφορά χώρους από 101 έως 150 τ.μ . κοστίζει 8 ευρώ το μήνα

που αφορά χώρους από . κοστίζει το μήνα με 3 access point - κατάλληλη για χώρους από 151 έως 200 τ.μ.- θα προσφέρεται με 10 ευρώ το μήνα.

Να σημειωθεί ότι το FFTR θα προσφέρεται χωρίς δέσμευση συμβολαίου.

Όσο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, θα προσφέρεται με τελευταίας τεχνολογίας Wi-Fi 7 εξοπλισμό, την τεχνική υποστήριξη θα αναλαμβάνει εξειδικευμένος τεχνικός της εταιρείας ενώ η διαχείριση της υπηρεσίας θα γίνεται μέσα από το COSMOTE Fiber To The Room app.

Στόχος είναι να επεκτείνεται η διάφανη οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του χώρου, ειδικά αν πρόκειται για σπίτι πολλών τετραγωνικών, προσφέροντας σταθερά υψηλή ταχύτητα και κάλυψη Wi-Fi και internet παντού.

Με τον τρόπο αυτό οι συνδρομητές θα έχουν σταθερή κάλυψη χωρίς «νεκρές ζώνες», σταθερά υψηλή Wi-Fi και internet ταχύτητα, σε κάθε δωμάτιο και μικρό latency για λειτουργίες όπως gaming, video streaming και παρακολούθηση 4Κ ταινιών. Η μετάβαση από το ένα Access Point στο άλλο θα γίνεται καθώς ο χρήστης κινείται στον χώρο (Wi-Fi roaming) ενώ θα υποστηρίζονται ταυτόχρονα και πολλαπλές συσκευές.

Για το πρώτο διάστημα δε, και συγκεκριμένα έως τις 13 Φεβρουάριο του 2026, η Cosmote Telekom θα προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν αυτοψίας και δωρεάν εγκατάστασης σε όσους συνδρομητές επιλέξουν την υπηρεσία.