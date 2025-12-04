«Καμπανάκι» από UBS: Σε κρίσιμη καμπή η πολιτική σταθερότητα στη Γερμανία

Κρίσιμη ψηφοφορία στο γερμανικό κοινοβούλιο για συνταξιοδοτικό πακέτο. Ποια πιθανά σενάρια «βλέπει» η UBS για τον Φρίντριχ Μερτς και γιατί προειδοποιεί τους επενδυτές.

Μια κρίσιμη ψηφοφορία, που σύμφωνα με τη UBS αναμένεται να έχει αντίκτυπο στη σταθερότητα του κυβερνητικού συνασπισμού, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή, στο γερμανικό κοινοβούλιο. Κι αυτό, διότι εισάγεται προς ψήφιση ένα συνταξιοδοτικό πακέτο το οποίο συναντά αντιδράσεις από νεότερα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU του Καγκελάριου Μερτς.

Η ομάδα βουλευτών που αντιδρά αριθμεί 18 ψήφους, περισσότερες από την κυβερνητική πλειοψηφία των 12 εδρών, και ως εκ τούτου θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για την ψήφιση μιας νομοθεσίας που αποτελεί βασικό συστατικό της κυβερνητικής συμφωνίας συνασπισμού.

Προς το παρόν, όπως σημειώνουν οι αναλυτές της UBS, δεν είναι ξεκάθαρο πόσες θα είναι οι αρνητικές ψήφοι και αν το νομοσχέδιο θα εξασφαλίσει τελικά πλειοψηφία. Στην αντιπολίτευση, το Die Linke ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να απόσχει από την ψηφοφορία, κάτι που θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να περάσει το νομοσχέδιο ακόμη κι αν δεν υπερψηφιστεί από όλους τους βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού.

Όπως εξηγεί η UBS, το πιθανότερο είναι ότι το συνταξιοδοτικό πακέτο θα εγκριθεί, αλλά ο κίνδυνος μιας αποτυχίας είναι υπαρκτός. Είναι σημαντικό είναι ότι οι προϋπολογισμοί για το 2025 και το 2026 έχουν ήδη εγκριθεί, ωστόσο αν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν συγκεντρώσει πλειοψηφία, θα μπορούσαν να εγερθούν ερωτήματα για τη σταθερότητα της κυβέρνησης, με πιθανό αντίκτυπο στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Το νομοσχέδιο που τίθεται προς ψήφιση συνδυάζει τρία βασικά στοιχεία. Ένα πρόγραμμα επιδότησης που ενθαρρύνει τους συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται (σχέδιο του CDU), μια πρόβλεψη για διατήρηση υψηλών επιπέδων συντάξεων πέραν του 2031 (βασική απαίτηση του SPD), και μια αύξηση των συντάξεων για γονείς μεγαλύτερης ηλικίας (βασική απαίτηση του CSU). Η αντίθεση της ομάδας των νεότερων βουλευτών του CDU αφορά κυρίως τα υψηλά επίπεδα συντάξεων μετά το 2031, τα οποία θεωρείται ότι αυξάνουν σημαντικά τις μελλοντικές συνταξιοδοτικές δαπάνες.

Πιθανά σενάρια

«Αν το νομοσχέδιο δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία, πιθανότατα θα αποτελέσει πρόκληση για τον κυβερνητικό συνασπισμό και θα μπορούσε να εγείρει αμφιβολίες για την ικανότητα της κυβέρνησης να περνά μελλοντικές νομοθεσίες» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της UBS και βλέπουν τρία πιθανά σενάρια.

Το πιθανότερο είναι ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα παραμείνει ως έχει, ακόμα κι αν χρειαστεί μια δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία αργότερα, αλλά με μειωμένη εμπιστοσύνη στην ικανότητα της κυβέρνησης να νομοθετεί (αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και αν το νομοσχέδιο περάσει, χάρη στην αποχή του Die Linke).

Το δεύτερο πιθανότερο σενάριο είναι η διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού, με την κυβέρνηση Μερτς (CDU/CSU) να συνεχίζει ως κυβέρνηση μειοψηφίας, αναζητώντας ad hoc πλειοψηφίες για κάθε μελλοντικό νομοθέτημα.

Το τρίτο και λιγότερο πιθανό σενάριο, όπως τα περιγράφει η UBS, είναι ο Καγκελάριος να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, κάτι που πιθανώς ανοίγει τον δρόμο των πρόωρων εκλογών, αν δεν την εξασφαλίσει.

Οι δημοσκοπήσεις πάντως δείχνουν ότι, σε περίπτωση νέων εκλογών, το ακροδεξιό AfD θα εξασφάλιζε τη μεγαλύτερη αύξηση ποσοστών, σε σχέση με τις εκλογές του Φεβρουαρίου.

Στην περίπτωση που υπονομευθεί η εμπιστοσύνη στην ικανότητα της γερμανικής κυβέρνησης να νομοθετεί, μετά από μια αποτυχημένη ψηφοφορία για το συνταξιοδοτικό, ή στην περίπτωση κατάρρευσης της κυβέρνησης, η ψήφιση του προϋπολογισμού του 2027 (που είναι προγραμματισμένη για το φθινόπωρο του 2026) θα γίνει πιο αβέβαιη και αυτό θα έθετε σε κίνδυνο ένα ποσοστό της τάξης του 0,6% που αναμένεται να προσθέσουν στο γερμανικό ΑΕΠ οι αυξημένες δαπάνες σε άμυνα και υποδομές.

«Μια αποδυναμωμένη κυβέρνηση ή νέες εκλογές θα μπορούσαν επίσης να μειώσουν την εμπιστοσύνη στην ικανότητα υλοποίησης περαιτέρω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την υποτονική ανάπτυξη της Γερμανίας, επηρεάζοντας έτσι και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές πέρα από το 2027» σημειώνει η UBS.

Η αντίδραση των αγορών

Προς το παρόν, πάντως, η αγορά δεν φαίνεται να τιμολογεί ουσιαστικό πολιτικό κίνδυνο. Αντιθέτως, ειδικά οι κλάδοι της άμυνας και της βιομηχανίας, διαπραγματεύονται με πολλαπλασιαστές άνω του μέσου όρου.

Ως εκ τούτου, ο αυξημένος πολιτικός κίνδυνος στη Γερμανία θα είχε επιπτώσεις κυρίως για τον αμυντικό κλάδο, που ήδη έχει επηρεαστεί αρνητικά από μια πρόσφατη διόρθωση.

Αν και μέχρι στιγμής το πιθανότερο σενάριο είναι η έγκριση του νομοσχεδίου, το οποίο δεν έχει προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή, η UBS συστήνει στους επενδυτές να παρακολουθούν το θέμα στενότερα, καθώς δεν αποκλείει την επανάληψη παρόμοιων αναταράξεων σε άλλες μεταρρυθμίσεις.