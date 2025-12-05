Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΔΑΑ: Αυξημένη κατά 9,6% η επιβατική κίνηση τον Νοέμβριο - 31,68 εκατ. επιβάτες στο 11άμηνο

Newsroom
Συνολικά, κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 31,68 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,6%.

Αύξηση 9,6% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024 κατέγραψε η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου 2025, καθώς ανήλθε σε 2,36 εκατ. επιβάτες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 5,0% και 11,5% αντίστοιχα.

Συνολικά, κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 31,68 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,6%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,0% και 8,5% αντίστοιχα.

Κινήσεις Αεροσκαφών

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των έντεκα πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 264.113, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,6% σε σχέση με το 2024.

Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,1%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 8,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

