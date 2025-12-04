Ειδήσεις | Ελλάδα

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στους κατοίκους του Δήμου Ευρώτα και της Ανατολικής Μάνης

Newsroom
Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους του Δήμου Ευρώτα και στους κατοίκους της Ανατολικής Μάνης, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην περιοχή τους.

Ειδικότερα το μήνυμα που εστάλη στην Λακωνία αναφέρει: «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Το αντίστοιχο μήνυμα στους κατοίκους της Ανατολικής Μάνης, αναφέρει: «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Κακοκαιρία
