Αποχωρεί η Λάουρα Κοβέσι από την ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Ο νέος εκλεκτός του ευρωκοινοβουλίου

Ο Γερμανός Αντρές Ρίτερ αναμένεται να είναι ο εκλεκτός του Ευρωκοινοβουλίου για να αντικαταστήσει την Λάουρα Κοβέσι.

Ο Γερμανός Αντρές Ρίτερ αναμένεται να είναι ο βασικός υποψήφιος του Ευρωκοινοβουλίου για να αντικαταστήσει την Λάουρα Κοβέσι στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), η θητεία της οποίας λήγει το 2026.

Στη χθεσινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου έδωσε 46 ψήφους στον Ρίτερ, με τον Ιταλό Στέφανο Καστελάνι να λαμβάνει 11, τον Ισπανό Εμίλιο Χεσούς Σάντσεθ Ουγιέντ 7 και την Αυστριακή Ιγκριντ Μασλ Κλάουζεν 4.

Ο Ρίτερ είχε επιδιώξει και πριν από έξι χρόνια να διεκδικήσει τη θέση του Ευρωπαίου εισαγγελέα, για την οποία όμως τότε εξελέγη και μάλιστα για πρώτη φορά, καθώς επρόκειτο για νέο θεσμό, η Ρουμάνα Κοβέσι.

Ο Ρίτερ, νυν αναπληρωτής εισαγγελέας της ΕΕ και με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στην Γερμανία, έχει εξειδικευτεί στο οικονομικό έγκλημα και την απάτη επιδοτήσεων της ΕΕ.

Η θέση του επικεφαλής της EPPO, με έδρα το Λουξεμβούργο, είναι μια από τις πιο δύσκολες νομικές θέσεις της Ένωσης, καθώς περιλαμβάνει τον συντονισμό μιας ομάδας διασυνοριακών ποινικών ερευνητών που στοχεύουν όσους κατηγορούνται για δόλια χρήση κονδυλίων της ΕΕ.

Η αλλαγή στην κορυφή της EPPO αναμένεται τον Οκτώβριο του 2026. Αυτό θα συμβεί καθώς οι Βρυξέλλες εξετάζουν το ενδεχόμενο αναμόρφωσης της αρχιτεκτονικής τους για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία θα μπορούσε να δώσει στην EPPO διευρυμένες εξουσίες για τη διερεύνηση και την προστασία του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της επόμενης ΕΕ.

Όπως αναφέρει το Euractiv, οι μελλοντικές υποθέσεις του περιλαμβάνουν σημαντικούς φακέλους όπως την προμήθεια εμβολίων κατά του COVID, την οποία ενέκρινε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μια νέα έρευνα για τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ και το Κολλέγιο της Ευρώπης, καθώς και πολλές υποθέσεις που αφορούν την υποτιθέμενη κατάχρηση χρημάτων της ΕΕ από ευρωβουλευτές ή πολιτικά κόμματα όπως η γαλλική ακροδεξιά.

Η ρουμανικής καταγωγής εισαγγελική λειτουργός ανέλαβε καθήκοντα Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως το 2019 και είχε επισκεφθεί τον περασμένο Οκτώβριο την Αθήνα για τις εν εξελίξει υποθέσεις, ανάμεσα στις άλλες, των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.