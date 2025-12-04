Πολιτική | Ελλάδα

Χατζηδάκης: Νέα Ειδική Γραμματεία για τις ορεινές περιοχές

Newsroom
Χατζηδάκης: Νέα Ειδική Γραμματεία για τις ορεινές περιοχές
«Σήμερα υλοποιούνται πάνω από 8.000 έργα και το 2026-2027 θα παραδοθούν πάνω από 330 εμβληματικά έργα» αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν την Τετάρτη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ήταν η σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τη νησιωτικότητα, αλλά και Ειδικής Γραμματείας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού για τις ορεινές περιοχές, σημειώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτησή του.

Όπως σημειώνει, «θέλετε να μάθετε ποια έργα έχουν γίνει, ποια πρόκειται να τελειώσουν και ποια σχεδιάζονται στην Περιφέρεια ή στον νομό σας; Μπορείτε να μπείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα erga.gov.gr και θα τα δείτε ένα ένα. Θα διαπιστώσετε μάλιστα ότι έχει γίνει πολλή δουλειά, χάρη στην προσπάθεια των συναρμόδιων Υπουργείων, των Περιφερειών και των Δήμων. Αλλά και χάρη στον συντονισμό του Άκη Σκέρτσου αρχικά και μετά του Θανάση Κοντογεώργη. Ενδεικτικά αναφέρω ότι σήμερα υλοποιούνται πάνω από 8.000 έργα και το 2026-2027 θα παραδοθούν πάνω από 330 εμβληματικά έργα».

Πρόκειται -προσθέτει- για «ένα συνεκτικό και σοβαρό σχεδιασμό, με εποπτεία από το Μέγαρο Μαξίμου. Και για να ενισχυθεί, αποφασίστηκε να συσταθεί Διυπουργική Επιτροπή για τη νησιωτικότητα. Και Ειδική Γραμματεία στο Γραφείο του Πρωθυπουργού για τις ορεινές περιοχές, για τα χωριά μας που πρέπει να κρατήσουμε ζωντανά. Χωρίς να ξεχνάμε βέβαια και την οριζόντια ρήτρα για την απολιγνιτοποίηση, διότι οι περιοχές αυτές είναι περιοχές προτεραιότητας φυσικά.

Όλα αυτά συζητήθηκαν χθες στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο είναι στο δικό μου πεδίο ευθύνης. Είναι ένα χρήσιμο όργανο κυβερνητικού συντονισμού, προκειμένου να αντιμετωπίζονται σε διυπουργική βάση θέματα που αφορούν περισσότερα οικονομικά υπουργεία», καταλήγει ο Κ. Χατζηδάκης.

