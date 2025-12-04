ΕΕ: Έρευνα για το AI στο WhatsApp της Meta

Επιχειρήσεις | Διεθνή

Η έρευνα θα εξετάσει εάν η νέα πολιτική της Meta σχετικά με την πρόσβαση παροχών τεχνητής νοημοσύνης στο WhatsApp ενδέχεται να παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ

Έρευνα για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία σχετικά με τη χρήση λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης στο WhatsApp, ξεκινά η ΕΕ εντείνοντας τις προκλήσεις για τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ.

Η έρευνα θα εξετάσει εάν η νέα πολιτική της Meta σχετικά με την πρόσβαση παροχών τεχνητής νοημοσύνης στο WhatsApp ενδέχεται να παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, ανέφεραν οι Βρυξέλλες.

«Οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι», διεμήνυσε εκπρόσωπος του WhatsApp στο CNBC, προσθέτοντας ότι η διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) δεν σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει chatbot τεχνητής νοημοσύνης και «επιβαρύνει τα συστήματά μας».

«Ο χώρος της τεχνητής νοημοσύνης είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός και οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της επιλογής τους με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων εφαρμογών, των μηχανών αναζήτησης, των υπηρεσιών email, των συνεργασιών και των λειτουργικών συστημάτων», πρόσθεσε η εταιρεία.

