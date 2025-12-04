Σε εξέλιξη έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για την κακοκαιρία

Προηγήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την αξιολόγηση των μέχρι τώρα δεδομένων του υπό εξέλιξη κύματος κακοκαιρίας.

Σε εξέλιξη είναι η έκτακτη διυπουργική σύσκεψη, την οποία έχει συγκαλέσει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης λόγω της κακοκαιρίας. Στη σύσκεψη συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων της Πολιτικής Προστασίας καθώς και εκπρόσωποι των ΟΤΑ.

