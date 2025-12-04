Οικονομία | Ελλάδα

Στο 8,2% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας το γ΄ τρίμηνο

Από 8,6% κατά το προηγούμενο τρίμηνο και 9% κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Στο 8,2% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας το γ΄ τρίμηνο 2025, από 8,6% κατά το προηγούμενο τρίμηνο και 9% κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.402.914 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 393.162 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 8,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.204.623. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.959.279. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

