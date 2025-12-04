ΕΨΑ: Σε τροχιά ανάκαμψης με επενδύσεις άνω των 13 εκατ. ευρώ

Στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης και επιστροφής σε κερδοφορία. Προτεραιότητα δε αποτελούν οι στρατηγικές συνεργασίες, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακος.

Ένα ολοκληρωμένο τριετές πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά, έχει θέσει σε εφαρμογή το 2025 η ΕΨΑ, η ιστορική ελληνική εταιρεία που εδώ και έναν αιώνα παράγει αναψυκτικά στην Αγριά Βόλου.

Σύμφωνα με κύκλους της εταιρείας, «η στρατηγική αναδιοργάνωση, το ισχυρό brand, οι στοχευμένες επενδύσεις, οι στρατηγικές συμφωνίες διανομής και η συγκράτηση και ο εξορθολογισμός του λειτουργικού κόστους, δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή επιστροφή στην κερδοφορία».

Προτεραιότητα δε αποτελούν οι στρατηγικές συνεργασίες, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακος, περαιτέρω μείωση κόστους λειτουργίας και ισχυρότερες δυνατότητες διανομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

«Ενισχύουμε τη θέση μας στην ελληνική αγορά, βελτιώνοντας την παρουσία των προϊόντων μας στα τελικά σημεία μέσω της δικής μας δυναμικής ομάδας πωλήσεων, αλλά και συμμαχιών με αναγνωρισμένες εταιρείες της αγοράς», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Άνω του 14,6% το μερίδιο αγοράς

Κατά τις πληροφορίες, στα σούπερ μάρκετ η εικόνα εξελίσσεται θετικά. Η ΕΨΑ καταγράφει σταθερά μερίδιο άνω του 14,6% τους τελευταίους μήνες, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεριδίου στην κατηγορία σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας την ελκυστικότητα των προϊόντων της, αλλά και του εμπορικού της σήματος για τους Έλληνες καταναλωτές. Η εταιρεία είναι, επί του παρόντος, η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία αναψυκτικών σε μερίδια αγοράς, ενώ αυξάνονται σταθερά και οι εξαγωγές.

Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό και διαδικασίες ενσωματώνουν αυστηρές αρχές βιωσιμότητας και χρηστής διακυβέρνησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ΕΨΑ πρόσφατα ολοκλήρωσε επένδυση στην αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, όπως και ότι συμμετέχει, ως ένα από τα 12 ιδρυτικά μέλη από τους κλάδους των αναψυκτικών, της ζυθοποιίας, των νερών, καθώς και των επιχειρήσεων λιανικής στον φορέα Ελληνικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ με σκοπό την οργάνωση και τη λειτουργία ενός ενιαίου συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών πανελλαδικής εμβέλειας.

Η είσοδος του SMERC

Με την είσοδο, το 2023, του επενδυτικού ταμείου SMERemediumCap, υπό την ηγεσία του Νίκου Καραμούζη ως στρατηγικού επενδυτή και την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, η ΕΨΑ ενισχύθηκε με κεφάλαια, βελτίωσε τις υποδομές της και αναβάθμισε τη διοικητική ομάδα, με στόχο τη δυναμική επιστροφή της στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η επένδυση του SMERC ξεπερνά συνολικά τα 13 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με τον -υγιούς επιπέδου- δανεισμό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του κύκλου εργασιών, επιτρέπει στην εταιρεία να υλοποιήσει το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξής της.

Η ΕΨΑ το 2025, με νέα διοίκηση, νέες στρατηγικές συμφωνίες διανομής, επιστροφή στα παραδοσιακά γευστικά προϊόντα και ισχυρή κεφαλαιακή στήριξη από το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap και την πιστώτρια τράπεζα Alpha Bank, διεκδικεί ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των αναψυκτικών. Οι κινήσεις αυτές δρομολογήθηκαν μετά την πρόσφατη αύξηση της συμμετοχής του SMERemediumCap στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και την επαναχάραξη της στρατηγικής, την οποία υπαγόρευσαν οι προκλήσεις κατά τη χρήση του 2024.

Τα προϊόντα

Το νέο επιχειρηματικό πλάνο της ιστορικής εταιρείας διατηρεί ως προϊόντα – ναυαρχίδες τις μοναδικές, παραδοσιακές γεύσεις της Λεμονάδας, της Πορτοκαλάδας και της Βυσσινάδας, που την έφεραν άλλωστε στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των Ελλήνων, ήδη από τον περασμένο αιώνα.

Αποτελούν, άλλωστε, και το ισχυρό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, όπως βέβαια και η ξεκάθαρη και σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην ποιότητα αλλά και η ελληνικότητα των προϊόντων της, με βάση τη «μυστική συνταγή» 100 ετών, την τοπική παραγωγή και τη διαχρονική στήριξη των καταναλωτών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και σε μία νέα γενιά προϊόντων που απευθύνονται στις νεότερες ηλικίες με νέο σχέδιο προώθησης στην αγορά.

«Η ΕΨΑ επιστρέφει δυναμικά, με σχέδιο που συνδυάζει σεβασμό στην παράδοση και προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη θέση μας στην αγορά και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν για τη γεύση, την ποιότητα και την ελληνικότητά τους», αναφέρει σε δήλωσή του ο CEO της ΕΨΑ, Βαγγέλης Καλαμπόκας.

Από την πλευρά του SMERC, ο Γιώργος Μπραΐμης, Senior Investment Partner υπογραμμίζει πως «η αυθεντικότητα του ελληνικού αναψυκτικού εδώ και ένα αιώνα είναι συνυφασμένη με τις γεύσεις της ΕΨΑ. Με νέα ηγετική ομάδα και αρωγό όλους τους συναδέλφους μας στην εταιρεία, θα συνεχίσουμε δυναμικά να προσφέρουμε δροσερές απολαύσεις στους πελάτες μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

Ένας αιώνας ελληνικής παραγωγής και μοναδικής τεχνογνωσίας

Ήταν το 1924 όταν οι Γεώργιος και Ιωάννης Κοσμαδόπουλος ίδρυσαν την εταιρεία υπό την επωνυμία τότε «Ανώνυμος Εταιρία Ψυγείων Αγριάς Βόλου».

Από αυτή την ονομασία προκύπτει άλλωστε και το σημερινό εμπορικό σήμα, ΕΨΑ. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε η παραγωγή της Λεμονάδας και ακολούθησε η παραγωγή Γκαζόζας. Αργότερα, η εταιρεία πέρασε στην ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας και το 1937 η ΕΨΑ κερδίζει το «Χρυσούν Βραβείον Ποιότητος» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ η συσκευασία των αναψυκτικών γίνεται πλέον στην χαρακτηριστική γυάλινη φιάλη.

Έχοντας βγει όρθια από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και όλα τα μεγάλα γεγονότα που ακολούθησαν κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η ΕΨΑ υπό τη διοίκηση της οικογένειας Τσαούτου, διατήρησε ζωντανή την παράδοση και την τεχνογνωσία της.