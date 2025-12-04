Σύμφωνο συνεργασίας για την κατασκευή του σιδηροδρομικού και οδικού άξονα Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας

«Άξονας - ορόσημο για όλη την Ευρώπη, για την ασφάλεια, την ανάπτυξη και τις μετακινήσεις όλων των πολιτών» δήλωσε ο Επίτροπος Απ. Τζιτζικώστας.

Υπογράφηκε στις Βρυξέλλες το σύμφωνο συνεργασίας για τον κάθετο οδικό και σιδηροδρομικό άξονα που θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, από τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα και τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών των τριών χωρών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη (Ελλάδα), Grozdan Karadjov (Βουλγαρία) και Ionuț Cristian Săvoiu (Ρουμανία).

Ο συγκεκριμένος άξονας, που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το Βουκουρέστι, μέσω Αλεξανδρούπολης και Βουλγαρίας, είναι κομβικής σημασίας για την Ευρώπη και ο κ. Τζιτζικώστας είχε θέσει το συγκεκριμένο έργο ως κορυφαίο στην ατζέντα του από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε Επίτροπος. Έπειτα από συνεχείς συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς των τριών χωρών και με όλους τους εμπλεκόμενους, υπογράφηκε το σύμφωνο συνεργασίας και παρουσιάστηκε το ακριβές σχέδιο για τον άξονα, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Αυτό, όπως τόνισε ο Επίτροπος, θα επιτρέψει να αρχίσουν άμεσα τα έργα, προκειμένου οι τρεις χώρες να συνδεθούν με σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο και αυτοκινητόδρομο.

Στα πλεονεκτήματα του έργου περιλαμβάνονται η αναβάθμιση του στρατηγικού ρόλου των τριών χωρών στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύεται η ασφάλεια της Ευρώπης, διότι εκτός της σύνδεσης Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας, συνδέονται ταυτόχρονα το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο και τελικά με την Κεντρική Ευρώπη, ενώ είναι εξαιρετικά σημαντικές οι προεκτάσεις για την ασφάλεια, τις μεταφορές, τις μετακινήσεις, το εμπόριο, την εξωστρέφεια και τον τουρισμό.

Η υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας κατά μήκος του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών Βαλτικής Θάλασσας – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου και του ευρύτερου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και έρχεται σε μια συγκυρία οξείας γεωπολιτικής έντασης και αυξημένων αναγκών ασφάλειας για την Ευρώπη.

«Η υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια τυπική πράξη. Είναι ένα ορόσημο για όλη την Ευρώπη. Βουλγαρία, Ρουμανία και Ελλάδα προβαίνουν σε μια σαφή, συλλογική επιλογή, να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους για την ενίσχυση των μεταφορικών συνδέσεων που ενώνουν τις τρεις χώρες μεταξύ τους και με την Κεντρική Ευρώπη. Όλοι μαζί, στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα: Η περιοχή Μαύρης Θάλασσας-Αιγαίου Πελάγους δεν είναι πλέον μια περιφερειακή περιοχή της ΕΕ. Εδώ συναντώνται δύο από τους μεγαλύτερους διαδρόμους της Ευρώπης: ο διάδρομος Βαλτική Θάλασσα – Εύξεινος Πόντος – Αιγαίο Πέλαγος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και ο διάδρομος Ρήνου - Δούναβη. Αυτή η διασταύρωση συνεπάγεται για την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία μια μοναδική ευθύνη. Να είναι οι τρεις χώρες οι φύλακες των στρατηγικών οικονομικών αρτηριών, των ζωτικών αλυσίδων εφοδιασμού και των οδών στρατιωτικής κινητικότητας της ΕΕ», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Επίτροπος τόνισε πως η υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας μετατρέπει τα σχέδια σε απτά έργα και επισήμανε τη σημασία του σιδηροδρομικού και οδικού άξονα για την ασφάλεια της Ευρώπης: «Οι ανάγκες ασφάλειας της ΕΕ αυξάνονται και η ικανότητά μας να μεταφέρουμε δυνάμεις, αγαθά και ενέργεια σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια είναι κεντρικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτός ο άξονας από τη Θεσσαλονίκη στην Αλεξανδρούπολη και στο Βουκουρέστι μέσω Βουλγαρίας και στη συνέχεια έως την Κεντρική Ευρώπη, αλλά και ανατολικά προς τη Μολδαβία και την Ουκρανία θα είναι μια από τις πιο σημαντικές, στρατηγικές και ασφαλείς αρτηρίες και θα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα κινητικότητας για την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Αντίστοιχης αξίας είναι και η αναβάθμιση της διασυνοριακής γραμμής Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας - Kulata, αφού αποτελεί επένδυση στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ευρώπης. Αυτά τα έργα αποτελούν επίσης κινητήριες δυνάμεις της ανταγωνιστικότητας, με σπουδαίες οικονομικές και αναπτυξιακές προοπτικές».

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα στις ενέργειες εντός του επόμενου έτους, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε: «Σήμερα θέσαμε τον πολιτικό ακρογωνιαίο λίθο. Από αύριο αρχίζουμε να χτίζουμε. Εντός του 2026, θα παρουσιάσουμε ένα κοινό σχέδιο ποθ θα χαρτογραφήσει τον κεντρικό, δυτικό και ανατολικό άξονα, θα γίνει ο καθορισμός προτεραιοτήτων και θα παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο σχέδιο χρηματοδότησης. Και το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί την πολιτική δέσμευση της ΕΕ και των τριών χωρών για την υλοποίηση του σπουδαίου αυτού έργου, του πιο στρατηγικού μεταφορικού συνδέσμου της Ευρώπης για το νοτιοανατολικό τμήμα της. Που αποτελεί μια πραγματική πρώτη γραμμή άμυνας για την ασφάλειά μας, την εσωτερική μας αγορά, τις τρεις οικονομίες μας, και πάνω απ' όλα για τους πολίτες μας».