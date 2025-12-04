Greek Vapers Alliance: Η φωνή των Ελλήνων ατμιστών

Η Greek Vapers Alliance ενημερώνει υπεύθυνα για το άτμισμα και στηρίζει τα δικαιώματα των Ελλήνων ατμιστών.

Η Greek Vapers Alliance (GVA) είναι η επίσημη κοινότητα των Ελλήνων ατμιστών, με αποστολή να προωθήσει την υπεύθυνη χρήση του ατμίσματος και να ενημερώσει το ευρύ κοινό με επιστημονικά δεδομένα. Μέσω εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών με φορείς, η κοινότητα, που αριθμεί περισσότερα από 700 μέλη, εργάζεται για τη διάδοση των ερευνών που επιβεβαιώνουν τη λιγότερο επιβλαβή φύση του ατμίσματος και για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης γύρω από αυτό.

Το έργο της Greek Vapers Alliance

Η Greek Vapers Alliance συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για να δυναμώσει τη φωνή των Ελλήνων ατμιστών. Από τον Ιούνιο του 2024, η GVA έγινε επίσημος συνεργάτης της παγκόσμιας κοινότητας World Vapers’ Alliance, ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή της σε κοινές διεθνείς πρωτοβουλίες για τη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα. Παράλληλα, οργανώνει σεμινάρια και webinars όπου παρουσιάζονται τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράσεις ενημέρωσης της Greek Vapers Alliance φέρνουν κοντά τους ατμιστές, ενημερώνουν το ευρύ κοινό και παροτρύνουν τους καπνιστές να επιλέξουν ασφαλέστερες λύσεις, προστατεύοντας την υγεία τους.

Το πρόσωπο της Κοινότητας των Ελλήνων Ατμιστών

Ο Νικόλας Χριστοφίδης είναι ο ιδρυτής και εκπρόσωπος της Greek Vapers Alliance. Ως συντονιστής των δράσεων ενημέρωσης, εμφανίζεται συχνά σε συνέδρια και συνεντεύξεις για να προβάλλει το μήνυμα της κοινότητας. Πρόσφατα ο κ. Χριστοφίδης προειδοποίησε ότι η προτεινόμενη απαγόρευση των αρωματικών γεύσεων στα υγρά αναπλήρωσης θα ήταν «επιφανειακή και επικίνδυνη», καθώς τιμωρεί πολλούς πρώην καπνιστές και ενδέχεται να τους αναγκάσει να επιστρέψουν στο κάπνισμα, με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία τους. Με παρεμβάσεις όπως αυτή, υπερασπίζεται τον ανοιχτό διάλογο και τις τεκμηριωμένες πολιτικές για το άτμισμα.

Το άτμισμα και η ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση

Η Greek Vapers Alliance δίνει έμφαση στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού, η κοινότητα έχει θέσει ως προτεραιότητές της για το 2026 την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των ατμιστών, την επέκταση των εκστρατειών ενημέρωσης, την ανάπτυξη της δικτύωσης με φορείς και την ένταξη νέων μελών.

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της κοινότητας, κάντε την εγγραφή σας στο greekvapersalliance.gr.

Facebook: Greek Vapers Alliance

Instagram: @greekvapersalliance

Εmail: [email protected]

Mobile: +306981678680