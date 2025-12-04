Εγκαίνια Κόμβου Αντιμετώπισης Κρίσεων: Δωρεά της Lidl Ελλάς για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Πρόκειται για μία δωρεά της Lidl Ελλάς, με στόχο την άμεση παροχή έκτακτης βοήθειας σε περίπτωση ακραίων φυσικών φαινομένων.

Εγκαινιάστηκε σήμερα, από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο Διοίκησης της εταιρείας Lidl Ελλάς, Martin Brandenburger, ο Κόμβος Αντιμετώπισης Κρίσεων, εντός των εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, στο Χαλάνδρι.

Πρόκειται για μία σημαντική δωρεά της Lidl Ελλάς προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που τίθεται στη διάθεση του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την άμεση παροχή έκτακτης βοήθειας σε περίπτωση ακραίων φυσικών φαινομένων. Στον Κόμβο θα αποθηκεύονται τρόφιμα, νερό και βασικά αγαθά για την κάλυψη αναγκών πολιτών και στελεχών της πρώτης γραμμής, ενώ η εταιρεία έχει αναλάβει τη δέσμευση για σταθερό ετήσιο ανεφοδιασμό.

Ο Υπουργός εξέφρασε τις ειλικρινείς ευχαριστίες του προς τη Lidl Ελλάς και ανέδειξε τη σημασία της νέας δομής, επισημαίνοντας ότι ο Κόμβος Αντιμετώπισης Κρίσεων αποτελεί «μια σύγχρονη και ζωτικής σημασίας αποθήκη, που παραδίδεται στο Υπουργείο κατά πλήρη κυριότητα και χρήση, ενισχύοντας μόνιμα τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες». Τόνισε ότι σε περιόδους πίεσης, όταν ο χρόνος είναι κρίσιμος και οι ανάγκες αυξάνονται ραγδαία, «ο χώρος αυτός θα παρέχει τρόφιμα, νερό, είδη πρώτης ανάγκης και υγιεινής, όλα όσα απαιτούνται ώστε να στηριχθούν οι πολίτες αλλά και οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, τις πρώτες ώρες μιας φυσικής καταστροφής».

Πρόσθεσε ότι στο Υπουργείο «εργαζόμαστε καθημερινά για μια Πολιτική Προστασία που δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση, αλλά προλαμβάνει, προετοιμάζει και οργανώνει την εθνική ανθεκτικότητα», επισημαίνοντας ότι για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται σύγχρονα εργαλεία, υποδομές και ισχυρές συμμαχίες με τον ιδιωτικό τομέα. «Ο Κόμβος που εγκαινιάζουμε σήμερα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην εθνική μας στρατηγική με πράξεις, με επενδύσεις και με συνέπεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στο ανθρώπινο σκέλος, τονίζοντας ότι «η στήριξη αυτή απευθύνεται στους πολίτες, αλλά και στους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσοι επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες. Για αυτούς τους ανθρώπους, η διαθεσιμότητα βασικών πόρων δεν είναι απλώς διευκόλυνση, είναι κρίσιμος παράγοντας ασφάλειας και αποτελεσματικότητας».

Κλείνοντας, επισήμανε ότι «σε μια εποχή όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελούν τη νέα πραγματικότητα, η προετοιμασία δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Και χάρη στη Lidl Ελλάς, σήμερα κάνουμε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πιο ανθεκτική, πιο έτοιμη και πιο προστατευμένη χώρα».

Ο κ. Brandenburger ανέφερε πως για τη Lidl Ελλάς η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς «δεν εγκαινιάζεται απλώς μια δομή, αλλά επιβεβαιώνεται η δέσμευση της εταιρείας απέναντι στην Ελλάδα και τους πολίτες της». Τόνισε ότι η επιτυχία μιας επιχείρησης αποτυπώνεται στην αξία που επιστρέφει στην κοινωνία και διευκρίνισε πως ο Κόμβος Αντιμετώπισης Κρίσεων αποτελεί μια επένδυση 400.000 ευρώ.

Όπως εξήγησε, τα 200.000 ευρώ διατέθηκαν για τη μελέτη και τον πλήρη εκσυγχρονισμό του χώρου, ενώ τα υπόλοιπα 200.000 ευρώ για τον αρχικό, πλήρη ανεφοδιασμό της αποθήκης με προϊόντα πρώτης ανάγκης της Lidl, τα οποία έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα Sphere. Ο Κόμβος θα φιλοξενεί τρόφιμα, νερό και είδη υγιεινής που θα είναι άμεσα διαθέσιμα τόσο στους πληγέντες όσο και στο προσωπικό της πρώτης γραμμής.

Τόνισε ότι η Lidl Ελλάς θέλει «να στηρίζει με πράξεις όσους αγωνίζονται για την κοινωνία», καταλήγοντας ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιστρέφουν ένα μέρος της επιτυχίας τους στην κοινωνία. «Η Lidl Ελλάς ενισχύει την ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων σε κάθε γωνιά της χώρας, κοντά σε όσους έχουν ανάγκη», ανέφερε κλείνοντας.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Θεόδωρος Βάγιας, επεσήμανε τη συνεισφορά της Lidl Ελλάς, «ως πράξη υψηλής κοινωνικής ευθύνης και ουσιαστικής στήριξης προς την ελληνική κοινωνία.» «Ο νέος χώρος θα συμβάλει στην άμεση διάθεση ειδών πρώτης ανάγκης τόσο σε πολίτες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές όσο και στις επιχειρησιακές δυνάμεις που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ ευχαρίστησε την εταιρεία «για την άμεση ανταπόκριση και τη συνεργασία στη δημιουργία ενός κόμβου που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και ενισχύει την αποτελεσματική ανταπόκριση του κράτους, με προτεραιότητα την προστασία της ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος».

Στα εγκαίνια παρέστησαν, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής, Υποστράτηγος ΠΣ Αναστάσιος Παππάς, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής, Αρχιπύραρχος Βικέντιος Μαρινάκης, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος και στελέχη της εταιρείας Lidl Ελλάς.