Wall Street: Bitcoin και τεχνολογία «έσπρωξαν» προς τα πάνω τους δείκτες

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι δείκτες της Wall Street την Τρίτη, ανακάμπτοντας με ήπια κέρδη από τις χθεσινές απώλειες που σημειώθηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, καθώς το rebound που σημείωσε το Bitcoin, σε συνδυασμό με την άνοδο των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου, ενίσχυσαν το επενδυτικό ηθικό.

Ειδικότερα, το Bitcoin υποχώρησε κάτω και από τα 85.000 δολάρια τη Δευτέρα, και έφτασε να υποχωρεί 6,5% διαπραγματευόμενο κοντά στα 84.706 δολάρια, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Μάρτιο. Παρόλα αυτά, το μαζικό sell-off του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο ενισχύθηκε μετά τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του από τον Φεβρουάριο. Στο κλείσιμο του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, το Bitcoin κέρδιζε 6,72% στα 91.151,40 δολάρια. Οι «γίγαντες» του τομέα των crypto Coinbase και Robinhood πρόσθεσαν 1,3% και 2,2% αντίστοιχα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε κέρδη 0,39% στις 47.474 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 πρόσθεσε 0,24% και διαμορφώθηκε στις 6.829 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να ενισχύεται κατά 0,59% και να ολοκληρώνει στα επίπεδα των 23.413 μονάδων, με ώθηση από την άνοδο των τεχνολογικών μετοχών: Nvidia (+0,77%), Oracle (+0,1%), Palantir (+1,9%).

Τη Δευτέρα οι δείκτες ολοκλήρωσαν σε αρνητικό έδαφος την πρώτη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Ο Dow Jones έκλεισε στα χαμηλά ημέρας στις 47.289 μονάδες, χάνοντας 0,90%, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,53% ενώ ο Nasdaq έκλεισε με απώλειες 0,38%.

Στο ταμπλό, η Credo Technology, εταιρεία που δραστηριοποιείται στις υποδομές AI, κατέγραψε άλμα άνω του 10%, ενώ νωρίτερα συνεδριακά άγγιξε ιστορικό υψηλό με άνοδο 17%,, χάρη στα καλύτερα από το αναμενόμενο κέρδη δευτέρου τριμήνου. Ειδικότερα, η εταιρεία κέρδισε 67 σεντς ανά μετοχή, με έσοδα 268 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναλυτές που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της LSEG ανέμεναν κέρδη 49 σεντς ανά μετοχή, με έσοδα 235 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι προβλέψεις της Credo για τα έσοδα του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους ξεπέρασαν επίσης τις προσδοκίες.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Netflix υπέβαλε νέα, βελτιωμένη προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού να είναι σε μετρητά. Η «δημοπρασία» θα μπορούσε να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες ή και εβδομάδες, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Τραπεζίτες που εκπροσωπούν τις Paramount Skydance, Comcast και Netflix εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των Ευχαριστιών πάνω σε βελτιωμένες προσφορές για το σύνολο ή μέρος της Warner Bros.

Επιπλέον, αποχωρεί ο επικεφαλής της Τεχνητής Νοημοσύνης της Apple, στο πιο ξεκάθαρο βήμα αναδιάρθρωσης που έχει γίνει μέχρι στιγμής στην ΑΙ της κατασκευάστριας iPhone. Ο Τζον Τζανντρέα, ο οποίος κατείχε τη θέση από τότε που εντάχθηκε στην εταιρεία το 2018, θα αντικατασταθεί από τον Αμάρ Σουμπραμάνια, έναν ερευνητή Τεχνητής Νοημοσύνης που εργάστηκε πρόσφατα για τη Microsoft και προηγουμένως ήταν μέλος της μονάδας DeepMind AI της Google.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, μετά από δύο μειώσεις των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, πλέον οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αναρωτιούνται πού να σταματήσουν - και διαπιστώνουν ότι υπάρχει μεγαλύτερη διαφωνία από ποτέ ανάμεσά τους.

Τον τελευταίο χρόνο περίπου, οι προτάσεις για το πού θα πρέπει να καταλήξουν τα επιτόκια έχουν να καταγράψουν τόσο αποκλίνουσες απόψεις από το 2012, όταν οι κεντρικοί τραπεζίτες των ΗΠΑ άρχισαν να δημοσιεύουν τις εκτιμήσεις τους. Αυτό έχει οδηγήσει στην δημιουργία ενός ασυνήθιστα δημόσιου διχασμού σχετικά με το αν θα προχωρήσει σε άλλη μείωση την επόμενη εβδομάδα και τι θα ακολουθήσει, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, παραδέχτηκε πως υπάρχουν «έντονα διαφορετικές απόψεις» στην επιτροπή καθορισμού επιτοκίων σχετικά με το ποιον από τους δύο στόχους τους - σταθερές τιμές και μέγιστη απασχόληση - θα δώσουν προτεραιότητα. Καταλήγει στο ερώτημα εάν η οικονομία χρειάζεται λίγο περισσότερο «γκάζι» για να ενισχύσει τις αγορές εργασίας ή εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να πάρουν το πόδι τους από το πεντάλ επειδή ο πληθωρισμός είναι πάνω από τον στόχο και οι δασμοί θα μπορούσαν να τον ωθήσουν ακόμη υψηλότερα.

Οι επενδυτές είναι επί του παρόντος αισιόδοξοι ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει μείωση των επιτοκίων στις 10 Δεκεμβρίου, στην επόμενη συνεδρίαση για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής. Οι αναλυτές πιθανολογούν με πάνω από 87% μια μείωση, ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό που εκτιμούνταν στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Ο Δεκέμβριος τείνει να είναι ένας ισχυρός μήνας για την ευρύτερη αγορά. Ο S&P 500 έχει μέσο όρο κέρδους άνω του 1% τον Δεκέμβριο, καθιστώντας τον τρίτο καλύτερο μήνα του έτους για τον δείκτη αναφοράς, σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac.