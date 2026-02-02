LG: Ρεκόρ στα έσοδα το 2025 για δεύτερη χρονιά - Στα 61,9 δισ. δολάρια

Η LG συνέχισε να σημειώνει πρόοδο στους βασικούς ποιοτικούς τομείς ανάπτυξής της, εστιάζοντας σε επιχειρηματικά μοντέλα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και μεγαλύτερης ανθεκτικότητας.

Τα υψηλότερα ετήσια έσοδα στην ιστορία της κατέγραψε η LG για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2025. Παρά τις πιέσεις στο κόστος που σχετίζονται με τους δασμούς των ΗΠΑ, ο τομέας των οικιακών συσκευών παρουσίασε σταθερή ανάπτυξη, ενώ ο τομέας των αυτοκινήτων διατήρησε ισχυρή απόδοση εν μέσω επιβράδυνσης της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα - συμβάλλοντας και οι δύο ουσιαστικά στο ρεκόρ εσόδων της εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, οι δύο τομείς καταγράφουν πλέον ανάπτυξη για δέκα συνεχόμενα έτη από το 2015.

Ειδικότερα, η LG ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το σύνολο του έτους και το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας ενοποιημένα έσοδα ύψους 89,2 τρισεκατομμυρίων KRW (61,90 δισεκατομμύρια USD), και λειτουργικά κέρδη 2,48 τρισεκατομμυρίων KRW (1,72 δισεκατομμύρια USD).

Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν σε ετήσια βάση. Οι δαπάνες μάρκετινγκ αυξήθηκαν για προϊόντα που βασίζονται σε οθόνες, λόγω της καθυστερημένης ανάκαμψης της ζήτησης και της εντεινόμενης ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναγνωρίστηκαν εφάπαξ κόστη ύψους αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων KRW, που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της οργανωτικής δομής, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να συμβάλουν σε μια πιο ευέλικτη δομή κόστους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η LG συνέχισε να σημειώνει πρόοδο στους βασικούς ποιοτικούς τομείς ανάπτυξής της, εστιάζοντας σε επιχειρηματικά μοντέλα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και μεγαλύτερης ανθεκτικότητας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι B2B δραστηριότητες, όπως οι λύσεις οχημάτων, τα συστήματα HVAC και οι λύσεις εξαρτημάτων οι μη υλικές (non-hardware) δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμα webOS και τις υπηρεσίες συντήρησης· καθώς και τα κανάλια άμεσης πώλησης στον καταναλωτή (D2C), που περιλαμβάνουν μοντέλα συνδρομητικών υπηρεσιών και διαδικτυακές πωλήσεις. Τα έσοδα από τις B2B δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 24,1 τρισεκατομμύρια KRW (16,72 δισεκατομμύρια USD). Τα συνδυασμένα λειτουργικά κέρδη των τομέων VS και ES – των δύο βασικών πυλώνων B2B της LG – ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 1 τρισεκατομμύριο KRW (690 εκατομμύρια USD). Παράλληλα, τα έσοδα από τα συνδρομητικά επιχειρηματικά μοντέλα αυξήθηκαν κατά 29% σε ετήσια βάση, προσεγγίζοντας τα 2,5 τρισεκατομμύρια KRW (1,73 δισεκατομμύρια USD).

Αποτελέσματα 2025 & Προοπτικές ανά Τομέα

Η LG Home Appliance Solution (HS)

Ο τομέας HS κατέγραψε έσοδα ύψους 26,13 τρισεκατομμυρίων KRW (18,13 δισεκατομμύρια USD) και λειτουργικά κέρδη 1,28 τρισεκατομμυρίων KRW (890 εκατομμύρια USD. Τα έσοδα έφτασαν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, ενώ τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν μικρή αύξηση ,όταν εξαιρούνται τα εφάπαξ κόστη. Μέσω της βελτιστοποίησης του παραγωγικού αποτυπώματος, των προσαρμογών τιμολόγησης και των βελτιώσεων στο κόστος, ο τομέας HS επέδειξε ανθεκτικότητα στην αντιμετώπιση των πιέσεων που σχετίζονται με τους δασμούς των ΗΠΑ.

Το 2026, ο τομέας HS σχεδιάζει να διατηρήσει την αναπτυξιακή του πορεία, επεκτείνοντας τη γκάμα οικιακών συσκευών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και ενισχύοντας την παρουσία του στις αναδυόμενες αγορές. Παράλληλα, η εταιρεία θα συνεχίσει την ανάπτυξη εντοιχισμένων συσκευών, λύσεων εξαρτημάτων, πλατφορμών AI Home και οικιακής ρομποτικής, στο πλαίσιο της εξελισσόμενης στρατηγικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της.

Η LG Media Entertainment Solution (MS)

Ο τομέας MS κατέγραψε έσοδα ύψους 19,43 τρισεκατομμυρίων KRW (13,48 δισεκατομμύρια USD) και λειτουργικές ζημίες 750,9 δισεκατομμυρίων KRW (520 εκατομμύρια USD) σημειώνοντας μείωση σε ετήσια βάση. Η επίδοση επηρεάστηκε από την καθυστερημένη ανάκαμψη της ζήτησης και την εντεινόμενη ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά οθονών.

Το 2026, ο τομέας MS σχεδιάζει να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του στις κατηγορίες OLED και LCD, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων που ενσωματώνουν την τεχνολογία Micro RGB. Παράλληλα, η εταιρεία θα συνεχίσει να διευρύνει τη ζήτηση για προϊόντα με προσανατολισμό στον τρόπο ζωής, όπως τα StanbyME και Easy TV.

Ταυτόχρονα, ο διαφημιστικός και ψυχαγωγικός τομέας που βασίζεται στην πλατφόρμα webOS αναμένεται να διατηρήσει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, μέσω συνεχών επενδύσεων σε περιεχόμενο και της διεύρυνσης των στρατηγικών συνεργασιών.

Η LG Vehicle Solution (VS)

Ο τομέας VS κατέγραψε έσοδα ύψους 11,14 τρισεκατομμυρίων KRW (7,73 δισεκατομμύρια USD) και λειτουργικά κέρδη 559 δισεκατομμυρίων KRW (390 εκατομμύρια USD), επιτυγχάνοντας ιστορικά υψηλά και στα δύο μεγέθη. Η επίδοση υποστηρίχθηκε από την ισχυρή μετατροπή του υφιστάμενου ανεκτέλεστου υπολοίπου παραγγελιών σε πωλήσεις.

Παρότι η παγκόσμια ζήτηση στην αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα λόγω της αυξημένης μακροοικονομικής μεταβλητότητας, ο τομέας VS σχεδιάζει να ενισχύσει τη συνεργασία με τους εταίρους OEM και να βελτιώσει περαιτέρω τη λειτουργική του αποδοτικότητα, με στόχο τη διατήρηση σταθερής κερδοφορίας. Η εταιρεία θα συνεχίσει να ενδυναμώνει τις δυνατότητές της στις λύσεις κινητικότητας του μέλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων καθοριζόμενων από λογισμικό (software-defined vehicles) και των οχημάτων καθοριζόμενων από τεχνητή νοημοσύνη (AI-defined vehicles).

Η LG Eco Solution (ES)

Ο τομέας ES κατέγραψε έσοδα ύψους 9,32 τρισεκατομμυρίων KRW (6,47 δισεκατομμύρια USD) και λειτουργικά κέρδη 647,3 δισεκατομμυρίων KRW (450 εκατομμύρια UDS). Τα έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν μικρή άνοδο όταν εξαιρούνται τα εφάπαξ κόστη.

Το 2026, η ζήτηση για λύσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης – συμπεριλαμβανομένων αντλιών θερμότητας που χρησιμοποιούν φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά μέσα – αναμένεται να αυξηθεί, ιδιαίτερα στις αγορές του εξωτερικού. Ο τομέας ES θα συνεχίσει να αξιοποιεί ευκαιρίες στον τομέα της ψύξης κέντρων δεδομένων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (AI), προωθώντας την εμπορική αξιοποίηση τεχνολογιών υγρής ψύξης επόμενης γενιάς και επεκτείνοντας τις συνεργασίες για την ανάπτυξη λύσεων ψύξης με εμβάπτιση (immersion cooling).