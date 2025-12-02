Πετρέλαιο: Πτώση άνω του 1% εν μέσω νέων γεωπολιτικών εντάσεων για το Ουκρανικό

Το Brent υποχώρησε κατά 1,14%. Το WTI έχασε 1,15%.

Πτώση άνω του 1% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές είχαν στραμμένη την προσοχή τους στις εξελίξεις σχετικά με την υπογραφή του ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ «ζύγισαν» τους φόβους για υπερπορσφορά με τις ελπίδες για εκεχειρία.

Αναλυτικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent υποχώρησαν κατά 72 σεντς, ή 1,14%, στα 62,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate έχασε 68 σεντς, ή 1,15%, στα 58,64 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι αναμένει να ακούσει νέα από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές μόλις ολοκληρώσουν τις συναντήσεις τους στην Μόσχα για την ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μιλώντας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Δουβλίνο, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί ξανά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο επιτυχείς θα είναι στην Μόσχα οι συνομιλίες. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης τον τερματισμό του πολέμου, όχι απλώς μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, καθώς αναμένονταν εκπρόσωποι των ΗΠΑ στο Κρεμλίνο για συνομιλίες για την Ουκρανία.

Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνάντησε τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στηβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στον Κρεμλίνο σήμερα. Ο σύμβουλός του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ και ο απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ ήταν επίσης στην συνάντηση. Παρόντες ήταν επίσης και οι διερμηνείς.

Λίγο πριν από τις διαβουλεύσεις με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θέλει πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά είναι «έτοιμος» αν οι Ευρωπαίοι «το θέλουν και ξεκινήσουν». «Δεν έχουμε καμία πρόθεση να κάνουμε πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη το θέλει και ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα», δήλωσε ο Πούτιν σε δημοσιογράφους, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ότι θέλουν να «εμποδίσουν» τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Δεν έχουν ειρηνευτικό πρόγραμμα. Είναι με το μέρος του πολέμου», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν τόνισε πως οι απαιτήσεις που επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι αναφορικά με την Ουκρανία είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία, λέγοντας πως «οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνευτική ατζέντα και είναι στην πλευρά του πολέμου».

Στο μεταξύ, ο OPEC+ συμφώνησε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής πετρελαίου για το πρώτο τρίμηνο του 2026, κατά τη συνεδρίασή του την Κυριακή, καθώς η ομάδα επιβραδύνει τις προσπάθειές της να ανακτήσει μερίδιο αγοράς εν μέσω φόβων για επικείμενη υπερπροσφορά.