Συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Αισιοδοξία από τις ΗΠΑ, κρίσιμη η στάση της Μόσχας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνάντησε τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στηβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στον Κρεμλίνο σήμερα. Ο σύμβουλός του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ και ο απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ ήταν επίσης στην συνάντηση. Παρόντες ήταν επίσης και οι διερμηνείς.

Στην αρχή της συνάντησης, παρόντων των δημοσιογράφων, ο Πούτιν δήλωσε ότι χαίρεται που βλέπει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, και επισήμανε ότι πριν αρχίσει η συνάντηση πρόλαβαν να κάνουν ένα περίπατο στην Μόσχα.

«Ναι κάναμε έναν καλό, ευχάριστο περίπατο στην πόλη» είπε ο Γουίτκοφ.

«Οι αρχές της Μόσχας δικαίως υπερηφανεύονται με όσα έκαναν για την ανάπτυξη της πρωτεύουσας το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να μπορέσατε να τα δείτε» τόνισε ο Πούτιν.

«Είναι μια υπέροχη πόλη», είπε ο Γουίτκοφ στον Πούτιν αφού νωρίτερα έκανε μια βόλτα με τον Κούσνερ και τον απεσταλμένο του Ρώσου ηγέτη, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, στην Κόκκινη Πλατεία κοντά στο μαυσωλείο του ιδρυτή του σοβιετικού κράτους Βλαντίμιρ Λένιν.

Αυτή είναι η έκτη φορά που επισκέπτεται φέτος ο Γουίτκοφ τη Ρωσία.

Λίγο πριν από τις διαβουλεύσεις με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θέλει πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά είναι «έτοιμος» αν οι Ευρωπαίοι «το θέλουν και ξεκινήσουν».

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να κάνουμε πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη το θέλει και ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα», δήλωσε ο Πούτιν σε δημοσιογράφους, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ότι θέλουν να «εμποδίσουν» τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Δεν έχουν ειρηνευτικό πρόγραμμα. Είναι με το μέρος του πολέμου», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν τόνισε πως οι απαιτήσεις που επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι αναφορικά με την Ουκρανία είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία, λέγοντας πως «οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνευτική ατζέντα και είναι στην πλευρά του πολέμου»

Οι Ευρωπαίοι έχουν αποκοπεί από μόνοι τους από τις συνομιλίες, δήλωσε, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές εγκαταστάσεις και ουκρανικά πλοία.

Στο μεταξύ, οι δηλώσει του Πούτιν δείχνουν ότι η Ρωσία απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και δεν είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Κίεβο.

«Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ο Πούτιν κάνει δηλώσεις που δείχνουν ότι δεν σχεδιάζει να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Άντριι Σιμπίχα σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X. «Χθες είπε ότι ήταν έτοιμος να πολεμήσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Σήμερα, απειλεί τα θαλάσσια λιμάνια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ