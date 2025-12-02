ΧΑ: Με αυξημένο τζίρο η νέα υπέρβαση των 2.100 μονάδων

Ένα ακόμα κλείσιμο πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων πέτυχε ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Viohalco, ElvalHalcor, ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχώρισαν στον FTSE Large Cap.

Ένα ακόμα κλείσιμο πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων πέτυχε την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με ώθηση από το εναλλασσόμενο αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται σε βιομηχανικά blue chips της Λεωφόρου Αθηνών.

Αυτό το rotation επέτρεψε στον Γενικό Δείκτη να «γράψει» το όγδοο ανοδικό του κλείσιμο στις τελευταίες 10 συνεδριάσεις και να βρεθεί εκ νέου σήμερα, για τρίτη φορά από τις αρχές Οκτωβρίου, πάνω από τις 2.100 μονάδες.

Στα θετικά της συνεδρίασης της Τρίτης ο αυξημένος συνολικός τζίρος, που διαμορφώθηκε σε 222,5 εκατ. ευρώ, κατακόρυφα αυξημένος σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις και πολύ κοντά στον ΚΜΟ 100 ημερών των 238 εκατ. ευρώ.

«Ζωηρή» η εικόνα και σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, όπου διακινήθηκαν 7,97 εκατ. τεμάχια συνολικής αξίας 52,15 εκατ. ευρώ, με το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος αυτής να αφορά τραπεζικούς τίτλους.

Πέραν των βιομηχανικών blue chips, το αγοραστικό ενδιαφέρον διαχύθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, όπου 74 μετοχές ολοκλήρωσαν τη διαπραγμάτευση ενισχυμένες, έναντι 41 που υποχώρησαν και 36 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες. Η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1,8:1, λίγο υψηλότερα στον FTSE Large Cap (2:1) και πολύ υψηλότερα στον FTSE Mid Cap (7,5:1 με μόλις δύο καθοδικές).

Για το επόμενο διάστημα, και πριν μπούμε σε αμιγώς εορταστικούς ρυθμούς, θα παραμείνει ζητούμενο η διατήρηση αυξημένου τζίρου -παρά το γεγονός ότι ο Δεκέμβριος είναι παραδοσιακά υποτονικός σε συναλλακτική δραστηριότητα- προκειμένου η υπέρβαση των 2.100 μονάδων να γίνει πιο πειστική.

Εκτός συνόρων, η μεταβλητότητα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων και η διάχυσή της στο ταμπλό της Wall Street είναι πιθανό ότι θα συνεχίσει να απασχολεί, ειδικά όσο θα πλησιάζει η ετυμηγορία της Fed για τα αμερικανικά επιτόκια στις 10 Δεκεμβρίου. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι οι αξιωματούχοι της Fed βρίσκονται εδώ και λίγα 24ωρα σε περίοδο blackout, κατά την οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτησή τους.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,41% στις 2.107,88 μονάδες, κινούμενος σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, που έκλεισε στο +0,32% στις 2.363,70 μονάδες, με την CrediaBank να καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστιαία κέρδη, ενισχυμένη 4,41% στα 1,51 ευρώ.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, ξεχώρισε το νέο υψηλό της Viohalco με άλμα 5,66% στα 10,46 ευρώ, τα κέρδη 2,72% της ElvalHalcor στα 3,40 ευρώ, καθώς η άνοδος 2,48% της ΔΕΗ στα 17,77 ευρώ και 1,70% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 25,06 ευρώ.

Ενισχυμένες άνω του 1% ακολούθησαν οι μετοχές των Eurobank (+1,30%), Σαράντης (+1,30%), Helleniq Energy (+1,21%), ΟΤΕ (+1,10%) και Lamda Development (+1%). Με κέρδη 0,90% στα 18,02 ευρώ ολοκλήρωσε ο ΟΠΑΠ, στο +0,71% η Aegean και με μικρότερη άνοδο οι μετοχές των ΕΤΕ (+0,66%), ΕΥΔΑΠ (+0,54%), Cenergy (+0,27%), Τιτάν (+0,22%) και Τρ. Πειραιώς (+0,14%). Αμετάβλητος στα 27,40 ευρώ ο τίτλος της Jumbo.,

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Τρ. Κύπρου (-1,72%), Motor Oil (-1,01%) και Coca-Cola HBC (-0,92%). Σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι τίτλοι των ΔΑΑ (-0,69%), Alpha Bank (-0,37%), Aktor (-0,32%), Metlen(-0,32%) και Optima (-0,13%).