Υπερκάλυψη 1,97 φορές για τα εξάμηνα έντοκα - Στο 1,76% υποχώρησε η απόδοση

Στο 1,76% διολίσθησε η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα γραμμάτια ενώ υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 984 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό (μισό δισ. ευρώ) κατά 1,97 φορές.
Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025.
Όπως τονίζεται, η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 24η Οκτωβρίου 2025.
Μάλιστα, κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.