Υπερκάλυψη 1,97 φορές για τα εξάμηνα έντοκα - Στο 1,76% υποχώρησε η απόδοση

Μάλιστα, κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Στο 1,76% διολίσθησε η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα γραμμάτια ενώ υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 984 εκατ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό (μισό δισ. ευρώ) κατά 1,97 φορές.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025.

Όπως τονίζεται, η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 24η Οκτωβρίου 2025.

ΟΔΔΗΧ
Έντοκα γραμμάτια
Ομόλογα
