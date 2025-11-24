Κάτω από τα 30 ευρώ έπεσε το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο - Πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχώρησε κάτω από τα 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα, κάτι που είχε να συμβεί περισσότερο από ένα χρόνο, εν μέσω συζητήσεων σχετικά με τον πιθανό τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχώρησε κάτω από τα 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα, κάτι που είχε να συμβεί περισσότερο από ένα χρόνο, εν μέσω συζητήσεων σχετικά με τον πιθανό τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς έφτασαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2024, όπως αναφέρει το Bloomberg. Διαπραγμεύονταν σε μία στενή ζώνη τιμών εδώ και εβδομάδες, καθώς οι traders ζυγίζουν τις άφθονες προμήθειες της περιοχής έναντι των συχνά μεταβαλλόμενων μετεωρολογικών προβλέψεων, αξιολογώντας εάν θα υπάρχει αρκετό αέριο για να περάσει ο χειμώνας.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας την Κυριακή στη Γενεύη σηματοδότησαν πρόοδο προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η προτεινόμενη από την Ουάσινγκτον προθεσμία της 27ης Νοεμβρίου για την εξασφάλιση της υποστήριξης του Κιέβου θα μπορούσε να μετατεθεί στην επόμενη εβδομάδα. Μια συμφωνία θα απαιτούσε την υπογραφή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οποιαδήποτε πρόοδος προς την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή θα μπορούσε να επηρεάσει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και τις τιμές. Η Ρωσία έχει περάσει από το να είναι ο κορυφαίος προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο να καλύπτει περίπου το 10% των εισαγωγών καυσίμων της. Φέτος, οι σταθερές εισροές τόσο υγροποιημένου φυσικού αερίου όσο και νορβηγικού αγωγού βοήθησαν την Ευρώπη να διαχειριστεί την αλλαγή των εποχών.

Οι τιμές του φυσικού αερίου εξακολουθούν να είναι υψηλότερες από ό,τι πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022, όταν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εκτοξεύτηκαν, προκαλώντας κρίση κόστους ζωής σε ολόκληρη την ήπειρο. Ωστόσο, οι πρόσθετες προμήθειες από τις ΗΠΑ και αλλού αναμένεται να βοηθήσουν στη μείωση των τιμών τα επόμενα χρόνια.

Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πρώτου μήνα, το σημείο αναφοράς της Ευρώπης, διαπραγματεύονται στα 29,95 ευρώ ανά μεγαβατώρα τη Δευτέρα, σχεδόν το ήμισυ των τιμών που είχαν φτάσει τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.