Η Lenovo ορίζει τη νέα εποχή του Hybrid AI με ένα χαρτοφυλάκιο εξατομικευμένου και διορατικού ΑΙ

Η Lenovo παρουσιάζει το Motorola Qira, προσωπικό agentic AI που λειτουργεί σε όλες τις συσκευές, νέα flagship smartphones της Motorola, διευρυμένο χαρτοφυλάκιο AI PCs, εκπληκτικά proofs of concept —μεταξύ των οποίων agentic-native wearables— καθώς και επαναστατικούς inferencing servers, παράλληλα με σημαντικές εξελίξεις σε τεχνολογίες AI για τη FIFA, τη Formula 1® και τον χώρο της ψυχαγωγίας.

Στο Tech World @ CES 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Sphere στο Λας Βέγκας, η Lenovo παρουσίασε τις πιο τολμηρές καινοτομίες της ως σήμερα για το μέλλον του Hybrid AI. Οι ανακοινώσεις περιλαμβάνουν έναν νέο προσωπικό AI super agent, AI PCs και smartphones, proofs of concept όπως agentic-native wearables, υποδομές enterprise AI επόμενης γενιάς, καθώς και πρωτοποριακές συνεργασίες με τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια μιας καθηλωτικής εμπειρίας επί σκηνής στο Sphere, με την υποστήριξη τεχνολογίας Lenovo, ηγέτες της βιομηχανίας και διακεκριμένες προσωπικότητες συμμετείχαν σε keynote παρουσίαση που ανέδειξε πώς το Hybrid AI ενοποιεί με ασφάλεια προσωπικά, enterprise και δημόσια μοντέλα, μεταμορφώνοντας τον κόσμο — από το γήπεδο ποδοσφαίρου έως το εργοστάσιο — προσφέροντας Smarter AI for all.

Κύριες ανακοινώσεις

• Lenovo και Motorola Qira: Ενιαίο, προσωπικό AI super-agent που αντιλαμβάνεται, σκέφτεται και ενεργεί — με τη συγκατάθεση του χρήστη — υλοποιώντας το όραμα της Lenovo για «ένα AI, πολλές συσκευές» σε PCs, smartphones, tablets και wearables.

• AI-native συσκευές: AI PCs επόμενης γενιάς, flagship smartphones της Motorola, ένα πρωτότυπο για concept AI μενταγιόν και concept smart glasses φέρνουν το AI εκεί όπου το χρειάζονται οι χρήστες.

• Πρωτοποριακά proof-of-concept: Νέες συσκευές επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία AI, όπως τα ThinkPad Rollable XD Concept, Lenovo Legion Pro Rollable Concept, AI Perceptive Companion Concept και ένα προσωπικό AI hub.

• Inferencing servers βελτιστοποιημένοι ανά κλάδο: Νέοι ThinkSystem και ThinkEdge servers προσφέρουν ισχυρό AI Inferencing για φόρτους εργασίας κάθε μεγέθους και κάθε κλάδου.

• Διεύρυνση του Lenovo Hybrid AI Advantage: Η επόμενη γενιά enterprise servers και λύσεων για ασφαλές, προηγμένο AI inferencing και λειτουργία, εξελίσσεται με την προσθήκη των νέων Lenovo Agentic AI Services.

• Lenovo AI Cloud Gigafactory με NVIDIA: Επιτρέπει στους παρόχους AI cloud να ενεργοποιούν enterprise AI workloads ταχύτερα και να μεταβαίνουν από τη δημιουργία στην παραγωγή.

• FIFA World Cup, με την υποστήριξη Lenovo AI: Εξειδικευμένες AI λύσεις ενδυναμώνουν παίκτες και προπονητές, προσφέροντας παράλληλα πιο καθηλωτικές εμπειρίες στους φιλάθλους. Η Lenovo λανσάρει επίσης συσκευές FIFA World Cup 26™ Special Edition στις σειρές ThinkPad, ThinkBook, Yoga, Legion, Idea και Motorola.

«To AI θα ενισχύσει τη δημιουργικότητα, θα οξύνει τη διαίσθηση και θα εμπνεύσει τη φαντασία στον κάθε έναν από εμάς, καθώς πλέον αντλεί από τη μοναδική, δική μας γλώσσα, τις συνήθειες, τις εμπειρίες και τις μνήμες μας. Πρόκειται για μια θεμελιώδη μετατόπιση προς την ενίσχυση, την ανάδειξη και τη μεγιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού», δήλωσε ο Yuanqing Yang, Chairman and CEO της Lenovo. «Για τις επιχειρήσεις, ο μετασχηματισμός είναι ακόμη βαθύτερος: το AI ξεπερνά πλέον τη διαχείριση διαδικασιών και τη βελτιστοποίηση ροών εργασίας και δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να αξιοποιούν ιδιόκτητα δεδομένα από τις ίδιες τους τις λειτουργίες, εφαρμόζοντας τη δική τους λογική αποφάσεων, ώστε να εξελίσσονται σε οντότητες που μαθαίνουν και επανεφευρίσκονται διαρκώς».

Αυτή η ταχεία προσαρμογή και εξατομίκευση προαναγγέλλει ένα πρωτοφανές επίπεδο ομαλής λειτουργίας, με AI agents να δρουν και να αλληλεπιδρούν με μεγαλύτερη αυτονομία και εξειδίκευση — στη συσκευή, σε ιδιωτικούς servers ή στο cloud.

«Αυτό το αποκαλούμε intelligent model orchestration και αποτελεί τη βάση κάθε AI Super Agent», δήλωσε ο Tolga Kurtoglu, Lenovo CTO. «Επιτρέπει σε έναν AI agent να έχει πρόσβαση σε ένα σύνολο εξειδικευμένων μοντέλων, να επιλέγει το καταλληλότερο για την εκάστοτε ανάγκη του χρήστη και να βελτιστοποιεί την απόδοση — μεγιστοποιώντας την ασφάλεια, μειώνοντας την καθυστέρηση και περιορίζοντας το υπολογιστικό κόστος».

Προσωπικό AI σε όλες τις συσκευές με το Lenovo και Motorola Qira

Τα Lenovo και Motorola Qira αποτελούν έναν προσωπικό AI super-agent που λειτουργεί ομαλά σε συσκευές Lenovo και Motorola — συμπεριλαμβανομένων PCs, smartphones, tablets και wearables — προσφέροντας βοήθεια με αντίληψη και επίγνωση του πλαισίου.

Το ενιαίο αυτό AI, που ονομάζεται Personal Ambient Intelligence System, εμφανίζεται ως Lenovo Qira στα προϊόντα Lenovo και ως Motorola Qira στα προϊόντα Motorola, εκφράζοντας τη δέσμευση της Lenovo για ένα προσωπικό AI σε πολλαπλές συσκευές.

Με τη συγκατάθεση του χρήστη, το Lenovo Qira έχει σχεδιαστεί ώστε να κατανοεί τους χρήστες και να αναλαμβάνει ενέργειες σε υποστηριζόμενες συσκευές, apps και υπηρεσίες, σε ολόκληρο το οικοσύστημα Lenovo και Motorola. Αξιοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγει και μια προσωπική βάση γνώσης, μαθαίνει από τις πληροφορίες που επιλέγουν να μοιραστούν οι χρήστες και εφαρμόζει τη γνώση αυτή όπου κι αν βρίσκονται, προσφέροντας βοήθεια που είναι άμεση και προσωπική.

Το Lenovo Qira μετατρέπει τη γνώση σε πράξη, συντονίζοντας εργασίες σε συσκευές, υπηρεσίες και ροές εργασίας, ώστε να βοηθά τον χρήστη να κάνει το επόμενο, ουσιαστικό του βήμα.

Δείτε περισσότερα για το Lenovo Qira.

Διεύρυνση του χαρτοφυλακίου AI PC με την Intel

Η Lenovo ανακοίνωσε την επόμενη γενιά Aura Edition AI PCs, σε συνεργασία με την Intel, με επεξεργαστές Intel Core Ultra Series 3 και επανασχεδιασμό που ενοποιεί την εξατομικευμένη απόδοση.

Το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο Aura Edition περιλαμβάνει:

• ThinkPad X1 και X1 2-in-1 Aura Edition laptop: Premium business laptop που συνδυάζουν επιδόσεις Intel με προσαρμοστική νοημοσύνη, προηγμένη ασφάλεια και ευέλικτα form factors για σύγχρονες επαγγελματικές ροές εργασίας.

• Yoga Series Aura Edition: Consumer AI PCs σχεδιασμένα για εξατομικευμένη απόδοση, καθηλωτική ψυχαγωγία και δημιουργική ευελιξία σε λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό.

• ThinkCentre X AIO Aura Edition desktop: Κομψός commercial all-in-one desktop με χαρακτηριστική οθόνη 16:18 και δυνατότητες AI για ενίσχυση παραγωγικότητας, ασφάλειας και συνεργασίας σε περιβάλλοντα εξοικονόμησης χώρου.

• Yoga 32-inch AIO i Aura Edition desktop: All-in-one PC με ξεχωριστό σχεδιασμό, που συνδυάζει επιδόσεις AI με καθηλωτική εικόνα και έξυπνα χαρακτηριστικά για εργασία, δημιουργία και οικιακή χρήση.

Κύρια χαρακτηριστικά:

• Smart Modes για δυναμικές εμπειρίες και ρύθμιση απόδοσης

• Smart Share για άμεση μεταφορά multimedia αρχείων μεταξύ συσκευών

• Smart Care για προληπτική, υποστηριζόμενη από ΑΙ, υποστήριξη συσκευών

«Όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία για το Aura Edition, μοιραζόμασταν ένα κοινό όραμα να δημιουργήσουμε μια εξαιρετικά έξυπνη εμπειρία PC για τους χρήστες, συνδυάζοντας την ηγετική σχεδίαση της Lenovo με την AI απόδοση της Intel σε κάθε επίπεδο», δήλωσε ο Lip-Bu Tan, Intel CEO. «Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται με τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου Aura Edition της Lenovo, με τους νεότερους Core Ultra Series 3 επεξεργαστές της Intel και ακόμη περισσότερα form factors και δυνατότητες».

Δείτε περισσότερα για τα νέα AI PC και το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο συσκευών

Νέα flagship smartphones της Motorola και ειδικές εκδόσεις συσκευών

Η Motorola διεύρυνε το premium χαρτοφυλάκιο smartphones της με δύο flagship AI συσκευές:

• motorola razr fold: Νέο form factor στη σειρά razr, με ευρεία οθόνη 8,1 ιντσών, κορυφαίο σύστημα κάμερας, προηγμένα creator εργαλεία όπως sketch-to-image και λειτουργίες Motorola Qira όπως τα «Catch Me Up» και «Next Move».

• motorola signature: Το πιο εκλεπτυσμένο smartphone της μάρκας μέχρι σήμερα, με τέσσερις AI-υποστηριζόμενες κάμερες 50MP, Snapdragon 8 Gen 5 mobile platform, premium σχεδιασμό, on-demand υποστήριξη υψηλού επιπέδου και επτά χρόνια ενημερώσεων λειτουργικού και ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της ενισχυμένης τεχνολογικής συνεργασίας με τη FIFA, ανακοινώθηκε και το motorola razr FIFA World Cup 26™ Edition, εμπνευσμένο από την επίσημη ταυτότητα της διοργάνωσης, με γεωμετρικό σχεδιασμό στο πίσω μέρος, διαδραστική εξωτερική οθόνη και εμπειρίες AI.

Μάθετε περισσότερα για τις ανακοινώσεις της motorola

AI-driven proofs of concept

Η Lenovo παρουσίασε μια σειρά proofs of concept με τολμηρό σχεδιασμό και ένα οικοσύστημα συσκευών με AI που επιταχύνουν την παραγωγικότητα, αναβαθμίζουν τις εμπειρίες και προστατεύουν την ευεξία του χρήστη.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν τα:

• ThinkPad Rollable XD Concept: Από τις πρώτες συσκευές παγκοσμίως με οθόνη που ξεδιπλώνεται προς τα έξω και επεκτεινόμενη οθόνη χρήστη για multitasking και συνεργασία.

• Lenovo AI Glasses Concept: Γυαλιά ασύρματα συνδεδεμένα με smart device, που μεταμορφώνουν την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, συνδυάζοντας AI υποστήριξη, έλεγχο πολυμέσων και διασύνδεση πολλαπλών συσκευών.

• Lenovo Smart Sense Display Concept: Έξυπνο display hub που συνδέεται με πολλαπλές προσωπικές συσκευές και προσφέρει διαισθητική αλληλεπίδραση με τη βοήθεια του AI.

• Legion Pro Rollable: Concept gaming laptop με οθόνη που ξετυλίγεται οριζόντια και από τις δύο πλευρές, μέσω διπλού μοτέρ και ειδικού μηχανισμού, προσομοιώνοντας μεγαλύτερες οθόνες, χωρίς τη δυσκολία που έχουν αυτές στη μεταφορά.

Παρουσιάστηκε επίσης το Project Kubit, το Personal AI Hub Concept της Lenovo — μια προσωπική edge cloud συσκευή που υποστηρίζει AI εφαρμογές σε PCs, smartphones, wearables και smart-home συσκευές. Φιλοξενώντας δύο ThinkStation PGX compact AI workstations με NVIDIA Grace Blackwell Superchip, πίσω από διαφανή οθόνη αφής, το hub συλλέγει δεδομένα από πολλαπλές πλατφόρμες και προσφέρει νέες δυνατότητες ανάλυσης και AI εφαρμογών.

Η ομάδα 312 Labs της Motorola παρουσίασε επίσης το Project Maxwell: AI Perceptive Companion Proof of Concept, ένα concept που μπορεί να ενταχθεί στο οικοσύστημα συσκευών Motorola Qira. Πάντα διαθέσιμο και με αντίληψη του πλαισίου, συλλέγει — όταν του ζητηθεί — δεδομένα πλήρους σεναρίου, «βλέποντας» ό,τι βλέπει ο χρήστης, «ακούγοντας» ό,τι ακούει και κατανοώντας όσα λέει, προσφέροντας σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες και εξατομικευμένες προτάσεις που αυτοματοποιούν και απλοποιούν καθημερινές εργασίες.

Δείτε περισσότερα για τα proof-of-concept της Lenovo.

Enterprise AI με επαναστατικούς inferencing servers

Η Lenovo ανακοίνωσε το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο inferencing-optimized servers της αγοράς, ειδικά σχεδιασμένο για να φέρνει το AI εκεί όπου παράγονται τα δεδομένα — σε data centers, σε hybrid περιβάλλοντα και στο edge.

Οι νέοι ThinkSystem και ThinkEdge servers προσφέρουν ισχυρό AI Inferencing για φόρτους εργασίας κάθε μεγέθους και κάθε κλάδου, και περιλαμβάνουν:

• Lenovo ThinkSystem SR675i: Υψηλές επιδόσεις σε ασφαλή AI inferencing server, σχεδιασμένο για την εκτέλεση πλήρων LLMs από οπουδήποτε, για ιδιαίτερα απαιτητικούς φόρτους εργασίας και επιταχυνόμενη προσομοίωση στον τομέα των κατασκευών, τον κρίσιμο τομέα της υγείας και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

• Lenovo ThinkSystem SR650i: Επιταχυνόμενη ισχύς AI inferencing με υψηλής πυκνότητας GPU υπολογιστική ισχύ, επεκτάσιμη και εύκολη στην εγκατάσταση σε υφιστάμενα data centers.

• Lenovo ThinkEdge SE455i: Εξαιρετικά μικρών διαστάσεων server για retail, telco και βιομηχανικά περιβάλλοντα, με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, υψηλή αντοχή και λειτουργία από -5°C έως 55°C.

Σε συνδυασμό με το Lenovo Hybrid AI Advantage, οι πελάτες επωφελούνται από τεχνογνωσία, αποδεδειγμένα use cases και πλήρη υποστήριξη σε όλο τον κύκλο ζωής.

Δείτε περισσότερα για τους νέους AI inferencing servers της Lenovo.

Lenovo Agentic AI Services στον κατασκευαστικό τομέα, τα logistics και τη ρομποτική

Το Lenovo Hybrid AI Advantage αλλάζει ήδη ριζικά τις enterprise λειτουργίες, προσφέροντας private clouds με on-prem και edge λύσεις που απελευθερώνουν τη δυναμική του AI, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα εταιρικά δεδομένα. Πλέον, περιλαμβάνει και τα Lenovo Agentic AI Services, μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που βοηθά τους οργανισμούς να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να διαχειρίζονται AI agents που απλοποιούν λειτουργίες, μειώνουν χειροκίνητο φόρτο και επιλύουν προβλήματα ταχύτερα και με συνέπεια.

Με την υποστήριξη του Lenovo Hybrid AI Factory, οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν έναν πρακτικό τρόπο υλοποίησης ΑΙ -από τον εντοπισμό use cases υψηλής αξίας έως τη λειτουργία ελεγχόμενων, production-ready agents. Αξιοποιώντας το Lenovo AI Library με επικυρωμένα use cases, οι πελάτες μπορούν να υλοποιήσουν προσαρμοσμένους, enterprise-grade agents σε μόλις 90 ημέρες.

Η Lenovo παρουσίασε επίσης το Lenovo xIQ, μια σουίτα τριών AI-native delivery platforms εντός του Lenovo Hybrid AI Factory, που απλοποιούν την υλοποίηση και διαχείριση του AI σε συσκευές, εφαρμογές και cloud περιβάλλοντα, ενοποιώντας υπηρεσίες, υποδομές και βιβλιοθήκες AI σε ένα end-to-end hybrid AI μοντέλο.

Δείτε περισσότερα για τις νέες λύσεις hybrid AI της Lenovo.

Στη σκηνή του Sphere, η Lenovo παρουσίασε το Lenovo iChain, την AI-υποστηριζόμενη πλατφόρμα εφοδιαστικής αλυσίδας της, με απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο του ThinkBook Plus Auto Twist AI PC, το οποίο αποτελείται από 2.700 εξαρτήματα προερχόμενα από περισσότερες από 180 αγορές παγκοσμίως. Το iChain αξιοποιεί multi-agent orchestration για τη διαχείριση προμηθειών, την πρόβλεψη διαταραχών, τη βελτιστοποίηση logistics και τον συντονισμό συναρμολόγησης.

Παρουσιάστηκε επίσης ένα σημαντικό επίτευγμα στον τομέα της enterprise ρομποτικής: το Daystar, ένα εξάποδο AI robot («robodog») που χρησιμοποιείται από μεγάλο πάροχο ενέργειας, επιτυγχάνοντας ακρίβεια ανίχνευσης 90% σε δομικά και ζητήματα ασφάλειας, κρατώντας τους τεχνικούς μακριά από επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Lenovo AI Cloud Gigafactory με NVIDIA

Η Lenovo ανακοίνωσε την επέκταση της hybrid AI συνεργασίας της με την NVIDIA, ενισχύοντας την κοινή δέσμευση για επιτάχυνση της υιοθέτησης AI σε personal, enterprise και public πλατφόρμες, μέσω κοινής καινοτομίας.

Το Lenovo AI Cloud Gigafactory με NVIDIA έχει σχεδιαστεί για παρόχους AI cloud επόμενης γενιάς και ενοποιεί προ-ενσωματωμένη hybrid AI υποδομή της Lenovo, με NVIDIA accelerated computing platforms — συμπεριλαμβανομένου του νέου NVIDIA Vera Rubin NVL72 AI supercomputer — καθώς και πλήρεις Lenovo Hybrid AI Factory Services, απλοποιώντας την υλοποίηση και μειώνοντας τον χρόνο έως το πρώτο token (TTFT) για AI factory workloads με τρισεκατομμύρια παραμέτρους.

Δείτε περισσότερα για το Lenovo AI Cloud Gigafactory με τη NVIDIA.

Επαναπροσδιορίζοντας την ψυχαγωγία με τα Sphere Studios

Η Lenovo έφερε στη CES τη συνεργασία της με τα Sphere Studios, αναδεικνύοντας πώς workstations, servers και υπηρεσίες της Lenovo υποστηρίζουν την παραγωγή περιεχομένου υπερ-υψηλής ανάλυσης για την κυκλική οθόνη 60.000 τετραγωνικών ποδιών στο εσωτερικό του Sphere.

Η συνεργασία επιτρέπει απόδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο, δημιουργικές ροές εργασίας με τη βοήθεια AI και κλιμακούμενες γραμμές παραγωγής για καθηλωτικά live events και κινηματογραφικές εμπειρίες επόμενης γενιάς.

AI για τον αθλητισμό: γνώσεις και αναβαθμισμένες εμπειρίες για FIFA και F1®

Η Lenovo είναι Επίσημος Τεχνολογικός Συνεργάτης του FIFA World Cup 2026™ και του FIFA Women’s World Cup 2027™. Lenovo και FIFA ανακοίνωσαν το Football AI Pro, ένα εξειδικευμένο εργαλείο αλληλεπίδρασης για το ποδόσφαιρο, βασισμένο στο Lenovo AI Factory, το οποίο ενορχηστρώνει πολλαπλούς agents για την ανάλυση εκατομμυρίων δεδομένων και περισσότερων από 2.000 διαφορετικών μετρήσεων, παρέχοντας άμεσες πληροφορίες:

• Οι αναλυτές μπορούν να συγκρίνουν μοτίβα ομάδων μέσω video clips και 3D avatars σε πραγματικό χρόνο.

• Οι προπονητές μπορούν να αξιολογούν πώς οι τακτικές τους αλλαγές ενδέχεται να λειτουργήσουν απέναντι σε έναν αντίπαλο.

• Οι παίκτες λαμβάνουν εξατομικευμένη ανάλυση αγώνα.

Το Football AI Pro εκφράζει ιδανικά τη σύζευξη των οραμάτων Smarter AI for All της Lenovo και Football Unites the World της FIFA — μια δέσμευση που ανέλαβαν οι Yuanqing Yang και Gianni Infantino με την ανακοίνωση της παγκόσμιας συνεργασίας Lenovo-FIFA στο Tech World 2024.

Η Lenovo παρουσίασε επίσης νέες AI εμπειρίες που υποστηρίζονται από ΑΙ για φιλάθλους, που θα είναι διαθέσιμα μέσα στην χρονιά, όπως AI-enabled Ref Cam View, AI wayfinding για πλοήγηση στα στάδια, εργαλεία εξατομικευμένων highlights για χρήστες Lenovo και Motorola, καθώς και consumer εκδόσεις του Football AI Pro.

Δείτε περισσότερα για τις ανακοινώσεις της Lenovo & της FIFA

Η Lenovo και η Formula 1® ανακοίνωσαν την υλοποίηση της τεχνολογίας Lenovo Neptune Liquid Cooling, με στόχο να ενισχύσουν το επόμενο κύμα καινοτομίας στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Η λύση της Lenovo βελτιστοποιεί το αποτύπωμα υπολογιστικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων (HPC) του οργανισμού και αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς την επίτευξη των ευρύτερων στόχων βιωσιμότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στην απρόσκοπτη μετάδοση ζωντανού περιεχομένου σε περισσότερους από 820 εκατομμύρια φιλάθλους παγκοσμίως.

Δείτε περισσότερα για την συνεργασία της Lenovo με την Formula 1.

Smarter AI for all: αντιληπτικές, εξατομικευμένες και κλιμακούμενες λύσεις

Από multi-agentic personal συσκευές έως υποδομές inferencing σε πραγματικό χρόνο, η Lenovo δημιουργεί ένα οικοσύστημα AI που είναι κλιμακούμενο, προσαρμόσιμο και έτοιμο να φέρει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους.



