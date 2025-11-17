ΧΑ: Οριακές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη, «βουτιά» στον τζίρο

Με κατακόρυφα μειωμένο τζίρο σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις, το Χρηματιστήριο της Αθήνας υποχρεώθηκε σε νέο αρνητικό κλείσιμο τη Δευτέρα, αν και με οριακές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη.

Με κατακόρυφα μειωμένο τζίρο σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις, το Χρηματιστήριο της Αθήνας υποχρεώθηκε σε νέο αρνητικό κλείσιμο τη Δευτέρα, αν και με οριακές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη.

Παρά το γεγονός ότι κινήθηκε με -εύθραυστο- θετικό πρόσημο στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, στα τελευταία 60 περίπου λεπτά των συναλλαγών ο Γενικός Δείκτης άλλαξε πρόσημο 7 φορές, σε ένα στενό εύρος διακύμανσης 8 μονάδων, μεταξύ των 2.054 και 2.062.

Από το ταμπλό δεν έλειψαν επιλεκτικές τοποθετήσεις, κυρίως σε μη τραπεζικά blue chips, ωστόσο το μειωμένο ενδιαφέρον εκ μέρους των επενδυτών υποδηλώνει περισσότερο στάση αναμονής. Υπενθυμίζεται ότι η αγορά παραμένει σε φάση συσσώρευσης από τις αρχές Αυγούστου, και η σημερινή συνεδρίαση δεν πρόσφερε κάτι ουσιαστικό ως προς την τάση ή την τεχνική εικόνα.

Η πρόσφατη αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI συνεχίζει να υπαγορεύει εισροές-εκροές σε μεμονωμένους τίτλους, ενώ η αγορά αναμένει τις αμέσως επόμενες ημέρες το rebalancing (24/11), την αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE Russell (21/11), αλλά και μια σειρά ανακοινώσεων εγχώριων αποτελεσμάτων, μεταξύ των οποίων από ΔΕΗ (18/11), Trade Estates (18/11), Quest (19/11), Cenergy (19/11), Motor Oil (19/11), CrediaBank (20/11), Ideal (20/11), Κρι-Κρι (20/11) και Premia Properties (21/11).

Την Τετάρτη 19/11 αναμένονται επίσης οι επίσημες ανακοινώσεις για το τελικό ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ.

Εκτός συνόρων, με ενδιαφέρον αναμένεται η επανέναρξη της δημοσίευσης μακροοικονομικών στοιχείων στις ΗΠΑ, μετά την άρση του shutdown, αλλά και τα αποτελέσματα από πρωταγωνιστές του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Nvidia που ανακοινώνει την Τετάρτη 19/11.

Εντός συνόρων, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.055,51 μονάδες με οριακές απώλειες 0,19%, ενώ οριακή ήταν η μεταβολή και για τον τραπεζικό δείκτη που, παρά το +1% στην έναρξη της συνεδρίασης, ολοκλήρωσε ουσιαστικά αμετάβλητος (+0,03%) στις 2.316,65 μονάδες. Από τη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η άνοδος 1,485 της Alpha Bank στα €3,57, ενώ με μικρά κέρδη 0,38% και 01,23% ακολούθησαν οι Optima και ΕΤΕ αντίστοιχα. Στον αντίποδα η Τρ. Πειραιώς υποχώρησε 1,14% στα €6,95, και ακολούθησαν οι μετοχές των Credia (-0,95%), Τρ. Κύπρου (-0,73%) και Eurobank (-0,23%).

Στο σύνολο του ταμπλό 54 μετοχές ολοκλήρωσαν τη διαπραγμάτευση ενισχυμένες, έναντι 59 που υποχώρησαν και 38 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 146,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €3,13 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.