«Παράγουμε Εδώ»: Νέα δράση ΕΣΠΑ με 50% επιδότηση για την παραγωγή και τις εξαγωγές

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της νέας δράσης με τίτλο «Παράγουμε Εδώ», συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 50 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027».

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, την τόνωση των εξαγωγών και τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως σε τομείς στους οποίους διαπιστώνεται ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης στην αγορά.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η προδημοσίευση τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με στόχο την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα, για τη βελτίωση των όρων υλοποίησης της δράσης και την καλύτερη προετοιμασία της αναλυτικής πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, επιχειρήσεις και εκπρόσωποι της αγοράς, καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλιά τους έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2025 στο email: [email protected]