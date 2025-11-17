Στις φλόγες τουρκικό πλοίο στην Οδησσό που μετέφερε υγραέριο - Επλήγη από ρωσικά πυρά

Τούρκοι αξιωματούχοι παρακολουθούν στενά την κατάσταση και βρίσκονται σε επαφή με τις αρμόδιες ουκρανικές Αρχές.

Πυρ άνοιξαν δυνάμεις της Ρωσίας στο τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο ORINDA που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Ισμαήλ της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδησσού.

Σύμφωνα με το turkiyetoday, το εν λόγω πλοίο μετέφερε περίπου 4.000 τόνους υγραερίου με αποτέλεσμα κατά την επίθεση να ξεσπάσει πυρκαγιά και έπειτα να χρειαστεί να εκκενωθούν γειτονικές περιοχές για λόγους ασφαλείας.

Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι και τα 16 μέλη του τουρκικού πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το πλοίο. Κανένας από αυτούς δεν τραυματίστηκε και έχουν μετακινηθεί σε ασφαλή τοποθεσία, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Ουκρανικά πυροσβεστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο, με τις Αρχές να αναφέρουν ότι θα διεξαχθεί αξιολόγηση των ζημιών μόλις η πυρκαγιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.

Τούρκοι αξιωματούχοι προσέθεσαν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση και ότι βρίσκονται σε επαφή με τις αρμόδιες ουκρανικές Αρχές.