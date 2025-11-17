Wall Street: Επιφυλακτικές κινήσεις εν αναμονή Nvidia και επίσημων μάκρο

Οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής για τα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα της Nvidia καθώς και τα πρώτα επίσημα μάκρο της κυβέρνησης των ΗΠΑ μετά από έξι εβδομάδες.

Με υποτονικό τόνο ξεκίνησε τη νέα εβδομάδα η Wall Street, με τους δείκτες να ανοίγουν στο «κόκκινο» και μετά από λίγη ώρα να βρίσκουν κατά τα 2/3 θετικό βήμα, την ώρα που οι επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής για τα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα της Nvidia καθώς και την πρώτη δημοσίευση οικονομικών στοιχείων της κυβέρνησης των ΗΠΑ μετά από έξι εβδομάδες.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Dow Jones υποχωρεί 0,07% στις 47.114 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,20% στις 6.747 μονάδες, ενώ ο Nasdaq προσθέτει 0,55% στις 23.026 μονάδες. Την περασμένη εβδομάδα, ο Nasdaq διέκοψε το σερί 7 εβδομάδων κερδών, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 0,5%, ενώ οι S&P 500 και Dow Jones κέρδισαν 0,3% και 0,1% αντίστοιχα.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Alphabet σημειώνει άνοδο άνω του 5% αφότου η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ αποκάλυψε σε έγγραφο που υπέβαλε στις ρυθμιστικές αρχές ότι είχε αποκτήσει μερίδιο άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην μητρική εταιρεία της Google, κάτι που καθιστά την μητρική εταιρεία της Google ως την 10η μεγαλύτερη μετοχική συμμετοχή του ομίλου στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Berkshire απέκτησε 17,85 εκατ. μετοχές της μητρικής εταιρείας της Google στις 30 Σεπτεμβρίου με την αξία του μεριδίου να υπολογίζεται σε 4,93 δισ. δολάρια κατά το τελευταίο κλείσιμο του τίτλου της Alphabet, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters.

Η Nvidia, η οποία πρόσφατα έγινε η πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε για λίγο την κεφαλαιοποίηση αγοράς των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, θα δημοσιεύσει τριμηνιαία αποτελέσματα την Τετάρτη μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η μετοχή έχει υποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω προειδοποιήσεων ότι οι αποτιμήσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να έχουν υπερτιμηθεί. Σήμερα σημειώνει πτώση πάνω από 1%.

«Μια εξαιρετική έκθεση κερδών με υψηλότερες προβλέψεις από την Nvidia δεν θα πρέπει πραγματικά να εκπλήξει κανέναν, αλλά μπορεί να ενισχύσει τις ανησυχίες για τους φαινομενικά απεριόριστους προϋπολογισμούς κεφαλαίου τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Ντένις Φόλμερ, επικεφαλής επενδύσεων στην Montis Financial.

Οι επενδυτές θα εστιάσουν επίσης στην έκθεση της Πέμπτης για τα στοιχεία μισθοδοσίας Σεπτεμβρίου (εκτός γεωργικού τομέα), η πρώτη που θα δημοσιευτεί μετά το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Ένα εκπληκτικά ισχυρό ή εκπληκτικά αδύναμο νούμερο για τις θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο πιθανότατα θα είχε μεγάλο αντίκτυπο στις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, καθώς η FOMC είναι διχασμένη ως προς τα επόμενα βήματα», δήλωσε επίσης ο Φόλμερ.

«Γίνεται ολοένα και πιο πιθανό η Fed να κάνει παύση τον Δεκέμβριο για να δώσει περισσότερο χρόνο για να μπορέσει να αναλύσει τον επόμενο γύρο οικονομικών δεδομένων τώρα που η κυβέρνηση είναι ξανά ανοιχτή» πρόσθεσε.