Μικτή εικόνα στη Wall Street - Η χειρότερη εβδομάδα από τον Απρίλιο για Nasdaq

Κατάφεραν στο «τελευταίο λεπτό» να κάνουν την ανατροπή ορισμένοι δείκτες στη Wall Street και να ολοκληρώσουν τη συνεδρίαση της Παρασκευής σε θετικό έδαφος, με εξαίρεση τον τεχνολογικό Nasdaq, ο οποίος όχι μόνο σημείωσε απώλειες, αλλά και τη χειρότερη εβδομαδιαία πτώση από τον Απρίλιο.

Το γεγονός αυτό δικαιολογείται από τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την πιθανή «φούσκα» όσον αφορά τις μετοχές των τεχνολογικών εταιρειών, κυρίως όσων σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες θεωρούνται πλέον υπερτιμημένες. Οι ανησυχίες ναι μεν μετριάστηκαν -εξ ου και τα μικτά πρόσημα σήμερα- αλλά δεν εξαφανίστηκαν.

Παράλληλα, οι επενδυτές πήραν «ανάσα» καθώς έγινε γνωστό πως οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία υποχώρησαν σε μέρος των απαιτήσεών τους για τον τερματισμό του κυβερνητικού shutdown. Η παρατεταμένη παράλυση του Δημοσίου είχε πλέον εξελιχθεί σε μεγάλο «αγκάθι» για την αγορά και κατ' επέκταση για την οικονομία των ΗΠΑ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones κέρδισε 0,16% στις 46.987 μονάδες, ενώ ο S&P 500 πρόσθεσε 0,13% στις 6.728 μονάδες. Ο Νasdaq κατέγραψε απώλειες 0,22% στις 23.004 μονάδες, συμπαρασυρόμενος από τη «βουτιά» που σημείωσαν οι κολοσσοί του τεχνολογικού κλάδου: AMD (-1,75%), Oracle (-1,9%), Broadcom (-1,7%), Microsoft (-0,1%), Tesla (-3,7%). Παρόλα αυτά, ορισμένες εταιρείες «γύρισαν» στο «πράσινο»: Palantir (+1,65%), Nvidia (+0,05%), Meta (+0,05%).

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 και ο Dow Jones υποχώρησαν εξίσου περισσότερο από 1% και ο Nasdaq αποδυναμώθηκε κατά περίπου 3%, σημειώνοντας τη χειρότερη εβδομάδα του από τις 4 Απριλίου, όταν είχε διολισθήσει κατά 10%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Peloton σημείωσε άλμα 14,1% αφότου ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις εσόδων, χάρη στην δυναμική της νέας σειράς προϊόντων της και τις υψηλότερες τιμές σε υλικό και συνδρομές.

Ειδικότερα, το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους που έληξε τον Σεπτέμβριο, τα συνολικά έσοδα της Peloton μειώθηκαν κατά 6% στα 551 εκατ. δολάρια, αλλά ξεπέρασαν τον στόχο των 542,8 εκατ. δολαρίων. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ήταν 0,03 δολάρια, ένα σεντ υψηλότερα από τις προσδοκίες. Τα έσοδα ήταν 550,8 εκατ. δολ. για το τρίμηνο, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 539,82 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Επιπλέον, η Airbnb κέρδισε 0,3% αφού ανακοίνωσε αύξηση εσόδων για το τρίτο τρίμηνο και αύξησε τις προβλέψεις εσόδων για το τέταρτο τρίμηνο. Ωστόσο, τα κέρδη ανά μετοχή για το τελευταίο τρίμηνο ήταν κάτω από την εκτίμηση του LSEG.

Παράλληλα, οι επενδυτές εξέτασαν σήμερα τα νεότερα στοιχεία για το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ, το οποίο είδαν να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια ελέω του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης που συνεχίζει να επηρεάζει τις οικονομικές προοπτικές και την «υγεία» των νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα, ο μηνιαίος Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος του πανεπιστημίου Μίσιγκαν κατέγραψε 50,3 μονάδες για τον Νοέμβριο, υποδεικνύοντας μείωση 6,2% σε μηνιαία βάση και περίπου 30% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν 53,0 μονάδες μετά τις 53,6 μονάδες του Οκτωβρίου.

Το κλίμα ήταν τελευταία φορά τόσο χαμηλό τον Ιούνιο του 2022, καθώς ο πληθωρισμός κυμαινόταν γύρω από το υψηλότερο επίπεδό του εδώ και 40 χρόνια.

Επιπλέον, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας κανονικά θα δημοσίευε την έκθεση για τις μισθοδοσίες εκτός γεωργίας την Παρασκευή. Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ωστόσο, δεν είναι σε θέση να το κάνει λόγω του shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ, το μεγαλύτερο στη διάρκεια των ΗΠΑ. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν ότι η έκθεση θα έδειχνε μείωση 60.000 θέσεων εργασίας και αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 4,5%.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, το ενδεχόμενο αύξησης του ισολογισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) μέσω αγορών ομολόγων αφήνει ανοιχτό ο επικεφαλής της Fed Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς, καθώς η Κεντρική Τράπεζα την προηγούμενη εβδομάδα αποφάσισε να σταματήσει τη μείωση των αποθεμάτων ομολόγων που έχει στην κατοχή της.

Μιλώντας στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη της Κεντρικής Τράπεζας για τις Χρηματικές Αγορές 2025 στη Φρανκφούρτη, ο Γουίλιαμς ανέφερε πως «το επόμενο βήμα στη στρατηγική μας για τον ισολογισμό θα είναι να εκτιμήσουμε πότε το επίπεδο των αποθεματικών θα έχει φτάσει σε επαρκές επίπεδο από το τρέχον επίπεδο που είναι κάπως πάνω από το επαρκές».

Επιπλέον, την άποψή του πως η Fed θα πρέπει να «προχωρήσει αργά» στην έγκριση περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων καθώς η νομισματική πολιτική πλησιάζει σε μια ουδέτερη στάση, εξέφρασε ο Φίλιπ Τζέφερσον.

Μετά τη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα, την οποία υποστήριξε ο Τζέφερσον, δήλωσε ότι «η τρέχουσα πολιτική στάση εξακολουθεί να είναι κάπως περιοριστική» και συμβάλλει στη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ο οποίος, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει αλλάξει πολύ από πέρυσι και παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Οι επενδυτές παρακολούθησαν επίσης το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο εξετάζει τα επιχειρήματα σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ. Οι επενδυτές αναμένουν ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφανθεί κατά της επιθετικής εμπορικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, αφού οι δικαστές χθες εξέφρασαν αμφιβολίες για τη νομιμότητα των δασμών.