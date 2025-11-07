Άνοδος για το πετρέλαιο - Απώλειες στην εβδομάδα

Σε επίπεδο εβδομάδας, το Brent και το WTI κατέγραψαν εξίσου απώλειες της τάξεως του 2%.

Ενισχύθηκαν ελαφρώς οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή αλλά κατέγραψαν εβδομαδιαίες απώλειες, καθώς επικράτησε ανησυχία μεταξύ των επενδυτών σχετικά με την υπερπροσφορά, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της ζήτησης στις ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, τα futures του αργού πετρελαίου Brent κέρδισαν 25 σεντς ή 0,39%, στα 63,63 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate πρόσθεσαν 32 σεντς ή 0,54%, στα 59,75 δολάρια.

Μια απροσδόκητη αύξηση των αποθεμάτων των ΗΠΑ κατά 5,2 εκατομμύρια βαρέλια αναζωπύρωσε τους φόβους για υπερπροσφορά αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο αναλυτής της IG Markets, Tony Sycamore.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο λόγω των υψηλότερων εισαγωγών και της μειωμένης δραστηριότητας διύλισης, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας.

Ο OPEC+ και οι σύμμαχοι αποφάσισαν την Κυριακή να αυξήσουν ελαφρώς την παραγωγή τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, ο οργανισμός ανέστειλε επίσης περαιτέρω αυξήσεις για το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους λόγω των ανησυχιών για την υπερπροσφορά.

Στο μεταξύ, οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και του Ιράν διαταράσσουν τον εφοδιασμό των μεγαλύτερων εισαγωγέων στον κόσμο, της Κίνας και της Ινδίας, παρέχοντας κάποια στήριξη στις παγκόσμιες αγορές.

Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου από την Κίνα τον Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 2,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και κατά 8,2% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, στα 48,36 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων.