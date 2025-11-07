Peloton: Άνοδος 6,5% της μετοχής παρά την ανάκληση 877.800 ποδηλάτων

Στην ανάκληση 877.800 μονάδων του premium μοντέλου της Bike+ προχώρησε η Peloton στις ΗΠΑ και τον Καναδά μετά από αναφορές ότι ορισμένες θέσεις σέλας έσπασαν, με αποτέλεσμα οι αναβάτες να πέσουν.

Η Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ, ή CPSC, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκίνησε ανάκληση περίπου 833.000 μονάδων, αφού η Peloton έλαβε τρεις αναφορές για αποκόλληση της θέσης σέλας από το σταθερό ποδήλατο γυμναστικής εσωτερικού χώρου, με αποτέλεσμα να σημειωθούν δύο τραυματισμοί από πτώση. Η CPSC προειδοποίησε τους χρήστες της Peloton να σταματήσουν αμέσως να χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα ελαττωματικά ποδήλατα.

Η καναδική κυβέρνηση εξέδωσε επίσης ανάκληση για το ίδιο μοντέλο την Πέμπτη, η οποία επηρέασε 44.800 μονάδες, αν και δήλωσε ότι δεν είχε λάβει καμία αναφορά για περιστατικά στη χώρα.

Παρά την ανάκληση, η μετοχή της Peloton ενισχύεται πάνω από 6,5% μετά το άνοιγμα της Wall Street, αφού η εταιρεία ξεπέρασε τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις εσόδων, χάρη στην δυναμική της νέας σειράς προϊόντων της και τις υψηλότερες τιμές σε υλικό και συνδρομές, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προσπάθειές της για ανάκαμψη.

Ειδικότερα, το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους που έληξε τον Σεπτέμβριο, τα συνολικά έσοδα της Peloton μειώθηκαν κατά 6% στα 551 εκατ. δολάρια, αλλά ξεπέρασαν τον στόχο των 542,8 εκατ. δολαρίων. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ήταν 0,03 δολάρια, ένα σεντ υψηλότερα από τις προσδοκίες.

Τα έσοδα ήταν 550,8 εκατ. δολ. για το τρίμηνο, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 539,82 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Η Peloton αύξησε επίσης την ετήσια πρόβλεψη για τα βασικά κέρδη της. Πλέον αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA μεταξύ 425 εκατ. δολαρίων και 475 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση στο μέσο όρο και 25 εκατ. δολάρια υψηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις της.

Τα αισιόδοξα αποτελέσματα σηματοδοτούν ένα σημείο καμπής για την Peloton υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Πίτερ Στερν, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία τον Ιανουάριο και έχει επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της κερδοφορίας, στον εξορθολογισμό των λειτουργιών και στην επανατοποθέτηση της μάρκας για ανάπτυξη μέσω μιας ανανεωμένης σειράς προϊόντων και στρατηγικής τιμολόγησης.