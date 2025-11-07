ΗΠΑ: Πρώιμη γεύση του χειμώνα από τις Μεγάλες Λίμνες έως τη νότια Φλόριντα

Περίπου 155 εκατομμύρια άνθρωποι, από το βόρειο τμήμα των Μεγάλων Πεδιάδων έως τον βαθύ νότο, θα βρεθούν αντιμέτωποι με συνθήκες παγετού έως την Τετάρτη, ανακοίνωσε η αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Μια πρώιμη γεύση του χειμώνα αναμένεται να πάρει το ανατολικό μισό των ΗΠΑ, από αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ένα σύστημα καταιγίδας, που κινείται γρήγορα και κατευθύνεται νότια από τον Καναδά, αναμένεται να προκαλέσει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως τον νότο, στη Φλόριντα, προειδοποιούν μετεωρολόγοι.

«Η σημαντική μετεωρολογική είδηση είναι αυτό το μεγάλο ψύχος», δήλωσε ο Άστον Ρόμπινσον Κουκ, ένας μετεωρολόγος του Κέντρου Πρόβλεψης του Καιρού στο Κόλετζ Παρκ του Μέριλαντ.

Η κακοκαιρία θα φέρει τις πρώτες χιονοπτώσεις της εποχής στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στο Ντιτρόιτ, στο Μπάφαλο και στο Σικάγο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, είπε ο Κουκ. Καθώς ο ψυχρός αέρας θα κινηθεί προς τον νότο τη Δευτέρα και την Τρίτη, στο Νόξβιλ στο Τενεσί αλλά και άλλες περιοχές ενδέχεται να χιονίσει, με τον υδράργυρο να προβλέπεται στους -3 βαθμούς Κελσίου.

Έως την Τρίτη, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να πέσουν σε επίπεδα ρεκόρ σε περισσότερες από δώδεκα πόλεις στα νοτιοανατολικά, μεταξύ άλλων στη Σαβάνα της Τζόρτζια, κάτω από τους 0 βαθμούς, όπως και στο Μομπάιλ της Αλαμπάμα, ενώ στο Φορτ Μάγιερς στις ακτές του Κόλπου της Φλόριντα στους 7 βαθμούς Κελσίου, λένε οι μετεωρολόγοι.

Η Ατλάντα, όπου ο υδράργυρος ανέβηκε στους 21 βαθμούς Κελσίου σήμερα, θα καταγράψει τις πρώτες της χαμηλές θερμοκρασίες της σεζόν, με -6 βαθμούς Κελσίου. Τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν τους κατοίκους να καλύψουν τους εκτεθειμένους σωλήνες υδροδότησης των σπιτιών τους προκειμένου να μην σπάσουν.

Μετεωρολόγοι λένε πως η Φλόριντα και άλλα τμήματα στα νοτιοανατολικά θα μπορούσαν να βιώσουν τις ψυχρότερες αρχές Νοεμβρίου από το 1993.

Στο υποτροπικό Παλμ Μπιτς, το κρύο που προσεγγίζει προκάλεσε ανησυχία σχετικά με έναν πιθανό κίνδυνο άγνωστο σε άλλα τμήματα της χώρας: τις πτώσεις των ιγκουάνα.

Ειδικοί της άγριας ζωής λένε πως οι θερμοκρασίες κάτω των 10 βαθμών Κελσίου μπορούν να παγώσουν τα ερπετά, προκαλώντας την πτώση τους στο έδαφος από τις κρυψώνες τους στα δέντρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ