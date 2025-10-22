Απώλειες στις ευρωαγορές: «Βαρίδι» τα εταιρικά οικονομικά μεγέθη - «Βουτιά» 6,5% για L'Oreal

Ο FTSE 100 πρόσθεσε 0,95% στις 9.516 μονάδες, αφού ο πληθωρισμός στην Βρετανία διατηρήθηκε απροσδόκητα σταθερός τον περασμένο μήνα.

Με απώλειες ολοκλήρωσαν οι περισσότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τις συναλλαγές της Τετάρτης, αφότου παρουσίασαν μεταβλητότητα, με εξαίρεση τον βρετανικό δείκτη FTSE 100 που σημείωσε άνοδο, καθώς οι επενδυτές εξέτασαν τα εταιρικά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν στη ζώνη του ευρώ, αλλά και τα νεότερα στοιχεία για τον βρετανικό πληθωρισμό.

Παράλληλα, παρακολούθησαν τις εξελίξεις όσον αφορά το Ουκρανικό, όπου η προοπτική συνάντησης μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να μπαίνει στον «πάγο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να πραγματοποιήσει συνομιλίες για την επίλυση του πολέμου με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες, ωστόσο αυτές έχουν «παγώσει», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος την Τρίτη, σύμφωνα με το NBC News.

Η απόφαση φέρεται να ελήφθη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Ο Τραμπ διστάζει να υποστηρίξει ανοιχτά την Ουκρανία, υπονοώντας την περασμένη εβδομάδα ότι το Κίεβο θα πρέπει να είναι έτοιμο να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,15% στις 572,42 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 έχασε 0,80% στις 5.641 μονάδες.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 πρόσθεσε 0,95% στις 9.516 μονάδες, αφού ο πληθωρισμός στην Βρετανία διατηρήθηκε απροσδόκητα σταθερός τον περασμένο μήνα, με την μέτρηση να είναι ασθενέστερη από την πρόβλεψη κάτι το οποίο μπορεί να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας πριν από το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παραμένοντας αμετάβλητος από τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Η μέτρηση ήταν κάτω από το 4% που ανέμεναν οι αναλυτές και η Τράπεζα της Αγγλίας.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,72% στις 24.174 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε στις 8.206 μονάδες με -0,63%. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημείωσε απώλειες 0,99% στις 42.228 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κέρδισε 0,09% στις 15.790 μονάδες.

Στο ταμπλό, ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα κέρδη και τα έσοδα τρίτου τριμήνου τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η UniCredit για το τρίτο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 2,63 δισ. ευρώ (3,05 δισ. δολ.) λόγω υψηλότερων μερισμάτων από στρατηγικές επενδύσεις, καθώς και χαμηλότερων από τις αναμενόμενες δαπανών και προβλέψεων για επισφαλή δάνεια, δήλωσε την Τετάρτη η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας. Οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι τα κέρδη θα μειωθούν στα 2,39 δισ. ευρώ. Η μετοχή διολίσθησε στο Χρηματιστήριο του Μιλάνο περισσότερο από 2%.

Μιλώντας στο CNBC την Τετάρτη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Unicredit, Αντρέα Ορσέλ, συζήτησε τη σχέση της τράπεζάς του με την Commerzbank, στην οποία έχει «χτίσει» μερίδιο 26% τον τελευταίο χρόνο. «Δεν τα έχω παρατήσει για την Commzerbank», δήλωσε. «Παρατηρούμε, ως επενδυτές, πόση περισσότερη αξία μπορούν να δημιουργήσουν» πρόσθεσε.

Ο Ορσέλ είχε πιέσει για την πλήρη εξαγορά της γερμανικής τράπεζας, ωστόσο αντιμετώπισε συνεχή αντίσταση τόσο από την τράπεζα όσο και από την κυβέρνηση του Βερολίνου. Σημείωσε επίσης ότι η Unicredit είναι πιθανό να αυξήσει το μερίδιό της στην Alpha Bank σε περίπου 30%.

Επιπλέον, η βρετανική τράπεζα Barclays αναθεώρησε ανοδικά το ετήσιο guidance, την ίδια ώρα που ανακοίνωσε επαναγορά μετοχών ύψους 500 εκατ. λιρών (667 εκατ. δολ.) στα κέρδη του τρίτου τριμήνου. Η τράπεζα δήλωσε ότι αναμένει πλέον να επιτύχει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) μεγαλύτερη από 11%, από περίπου 11%, για ολόκληρο το έτος. Οι προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους αναθεωρήθηκαν επίσης ελαφρώς στα 12,6 δισ. λίρες για το έτος, από 12,5 δισ. λίρες. H μετοχή της βρετανικής τράπεζας πρόσθεσε 4,9%.

H μετοχή της Heineken κέρδισε 1,2% παρά το γεγονός πως η ολλανδική ζυθοποιία προειδοποίησε την Πέμπτη ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν για όλο το έτος καθώς οι μακροοικονομικές προκλήσεις επιδεινώνονται, υποβαθμίζοντας περαιτέρω τις προβλέψεις της για τον όγκο πωλήσεων.

Η Hermes έχασε σχεδόν 3% μετά την ανακοίνωση των πωλήσεών της ύψους 3,9 δισ. ευρώ για το γ' τρίμηνο, οι οποίες ήταν χαμηλότερες από το αναμενόμενο, αν και σημείωσαν αύξηση 10% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι.

Τέλος, απογοήτευσαν τους επενδυτές οι αδύναμες πωλήσεις γ' τριμήνου της L'Oreal ενώ οι ελάχιστες διαβεβαιώσεις ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει το αρνητικό κλίμα το επόμενο χρονικό διάστημα φέρνει πιέσεις στην μετοχή της. Ο γαλλικός κολοσσός ανακοίνωσε πωλήσεις 10,3 δισ. ευρώ για το τρίμηνο από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, αυξημένες κατά 4,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά κάτω από την εκτίμηση του 4,9% που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Ενώ η ανάπτυξη επέστρεψε μετά από δύο χρόνια στην αγορά της Κίνας και οι ΗΠΑ ανακάμπτουν, οι πωλήσεις τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και στη Λατινική Αμερική θέτουν εν αμφιβόλω τη διατήρηση της ανοδικής δυναμικής. Η μετοχή της υποχώρησε 6,5% το απόγευμα της Τρίτης, ωστόσο μετρούσε άνοδο 16% φέτος μέχρι και χθες Τρίτη.