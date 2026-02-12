«Ασημένια» η Anthropic - Άντλησε 30 δισ. δολάρια

Το νέα κεφάλαια θα υποστηρίξουν την επέκταση των υποδομών της Anthropic, την έρευνα και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις της σε προϊόντα εταιρικού επιπέδου.

Tον δεύτερο μεγαλύτερο γύρο άντλησης κεφαλαίων από ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας που έχει καταγραφεί ποτέ κατέγραψε η Anthropic συγκεντρώνοντας χρηματοδότηση 30 δισ. δολαρίων που ανεβάζει την αποτίμησή στα 380 δισ. δολάρια, με την αξία της να υπερδιπλασιάζεται από τον Σεπτέμβριο.

Η εταιρεία πίσω από την Claude προσπαθεί να συμβαδίσει με την OpenAI, η οποία πέρυσι έκλεισε έναν γύρο άνω των 40 δισ. δολαρίων με επικεφαλής την SoftBank.

Η ανάπτυξη και η εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης είναι εξαιρετικά δαπανηρή, γεγονός που αποτελεί σημαντικό λόγο για τον οποίο η Anthropic και η OpenAI συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τόσο μεγάλα ποσά, καθώς πρέπει να επενδύσουν σε υπολογιστικούς πόρους όπως οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia.

Επίσης, εμπλέκονται σε έντονο ανταγωνισμό με την Google, η οποία έχει ανακοινώσει σχέδια να διαθέσει έως και 185 δισ. δολάρια φέτος σε κεφαλαιουχικές δαπάνες και επενδύει σημαντικά στα προϊόντα του Gemini.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, του πιο πρόσφατου γύρος χρηματοδότησης της Anthropic ηγήθηκε της Coatue και το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης, GIC. Συμμετείχαν επίσης οι D. E. Shaw Ventures, Dragoneer, Founders Fund, ICONIQ και MGX.

«Είτε πρόκειται για επιχειρηματίες, startups είτε για τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο, το μήνυμα από τους πελάτες μας είναι το ίδιο: Η Claude γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη για τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο οικονομικός διευθυντής της Anthropic, Κρίσνα Ράο. «Αυτή η συγκέντρωση κεφαλαίων αντικατοπτρίζει την απίστευτη ζήτηση που βλέπουμε από τους πελάτες μας» πρόσθεσε.