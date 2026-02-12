Επανέναρξη της πλατφόρμας myBusinessSupport για διορθώσεις ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ σε αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα

Την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, δηλαδή αμέσως μετά το κλείσιμο του συστήματος ΟΣΔΕ στις 27 Φεβρουαρίου 2026, αναμένεται να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, δηλαδή αμέσως μετά το κλείσιμο του συστήματος ΟΣΔΕ στις 27 Φεβρουαρίου 2026, αναμένεται να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, σε όσες περιπτώσεις οι ενοικιαστές αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα δεν θα έχουν μπορέσει να προβούν σε διορθώσεις του ΑΤΑΚ ή του ΚΑΕΚ των αγροτεμαχίων που περιέλαβαν στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025, σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ.

Επίσης, τις επόμενες ημέρες, τίθεται σε διαβούλευση ρύθμιση που αφορά στις δημόσιες γαίες, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί σε αγρότες και για οποιουσδήποτε λόγους δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στο να φαίνονται οι παραγωγοί ως ιδιοκτήτες στο κτηματολόγιο, ώστε να υπάρξει μεταβατική περίοδος και να λάβουν κοινοτικές ενισχύσεις, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ