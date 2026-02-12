Χρυσός: Έχασε τα 5.000 δολάρια λόγω της ισχυρής απασχόλησης στις ΗΠΑ

Τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ μείωσαν τις προσδοκίες για βραχυπρόθεσμες μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν σε χαμηλό εβδομάδας την Πέμπτη, καθώς τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ μείωσαν τις προσδοκίες για βραχυπρόθεσμες μειώσεις επιτοκίων από την Fed, υπερισχύοντας της ώθησης που εξακολουθούν να προσφέρουν οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot υποχώρησε 2,8% στα 4.938,69 δολάρια, χάνοντας τις 5.000 δολάρια, καθώς εντάθηκαν οι πιέσεις στις πωλήσεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Απριλίου διολίσθησαν 2,71% στα 4.960,10 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε 8,9% στα 76,54 δολάρια/ουγγιά, μετά από άνοδο 4% την Τετάρτη. Η τιμή spot πλατίνας διολίσθησε 4,7% στα 2.032,15 δολάρια/ουγγιά, ενώ το παλλάδιο έχασε 3% στα 1.648,12 δολάρια.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη έδειξαν ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ ξεκίνησε το 2026 σε πιο σταθερή βάση από το αναμενόμενο, ενισχύοντας την άποψη ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδέχεται να διατηρήσουν τα επιτόκια υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι θέσεις εργασίας εκτός γεωργίας αυξήθηκαν κατά 130.000 τον Ιανουάριο, μετά από μια αναθεωρημένη προς τα κάτω αύξηση 48.000 τον Δεκέμβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,3%.

Οι αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας μειώθηκαν στις 227.000 την εβδομάδα που έληξε στις 7 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Πέμπτης.

Οι ανθεκτικές συνθήκες στην αγορά εργασίας ενισχύουν την εμπιστοσύνη της Fed στην οικονομία, επιτρέποντας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να διατηρήσουν υψηλά επιτόκια για να διασφαλίσουν ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να υποχωρεί. Ο χρυσός, με τη σειρά του, πιέζεται από τα υψηλά επιτόκια λόγω της μη αποδοτικής φύσης του.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που αναμένονται την Παρασκευή για περισσότερες ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed.

«Φαίνεται ότι η προσδοκία είναι ότι ο βασικός ΔΤΚ θα επιβραδυνθεί από 2,7% σε 2,5%, ίσως και στο 2,4%. Αυτό μπορεί να αναζωογονήσει ορισμένα στοιχήματα για μείωση των επιτοκίων και αυτό πιθανότατα θα ήταν ευνοϊκό για τον χρυσό», δήλωσε ο Peter Grant, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.