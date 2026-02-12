Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Viva.com: Νέα τραπεζική υπηρεσία «Προεξόφληση Κρατήσεων (Factoring)»

Η Viva.com, η 1η Tech Bank στην Ευρώπη για επιχειρήσεις, όπως αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ευρώπη την καινοτομική τραπεζική υπηρεσία «Προεξόφληση Κρατήσεων» για ξενοδοχεία και καταλύματα -κεφάλαιο κίνησης μέσω factoring συνδεδεμένο με τις πληρωμές, σχεδιασμένο ειδικά για μικρομεσαίες εποχικές τουριστικές επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύει την εκτός σεζόν ρευστότητα του κλάδου, ώστε να καλυφθούν έγκαιρα οι απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας και τα λειτουργικά έξοδα. Η διαδικασία ενεργοποίησης του factoring κρατήσεων είναι πλήρως ψηφιακή και άμεση μέσω μίας μόνο ηλεκτρονικής αίτησης.

Η υπηρεσία βασίζεται σε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI Robo-Agent Scheduler Κρατήσεων) που εξασφαλίζει απλουστευμένη διασύνδεση με όλες τις εφαρμογές Property Management Systems (PMS) και Channel Managers που διαχειρίζονται τις κρατήσεις μίας τουριστικής επιχείρησης. Με αυτή την τεχνολογική λύση οργανώνεται και αυτοματοποιείται η μεταχρονολογημένη πληρωμή των κρατήσεων, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, όπως και η διαδικασία προεξόφλησης (factoring) των κρατήσεων αυτών.

Η νέα τραπεζική υπηρεσία «Προεξόφληση Κρατήσεων (Factoring)» θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην έκθεση HORECA 2026, τη μεγαλύτερη Ελληνική εμπορική διοργάνωση για τον κλάδο της φιλοξενίας.

