Τραμπ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέσα στον επόμενο μήνα

Απείλησε την Τεχεράνη πως θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ τραυματικές» συνέπειες εάν δεν καταλήξει σε deal στο τέλος για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέσα στον επόμενο μήνα προέβλεψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που απείλησε παράλληλα την Τεχεράνη πως θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ τραυματικές» συνέπειες εάν δεν καταλήξει σε deal στο τέλος των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα.

«Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά θα είναι πολύ τραυματικές, πολύ τραυματικές (σ.σ. οι συνέπειες)», τόνισε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, εκτιμώντας πως οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν εντός ενός μήνα.

Τα σχόλια αυτά έρχονται εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αν και δεν δόθηκαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της πιθανής συμφωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη ο Τραμπ έχει απειλήσει πολλές φορές αυτό το μήνα την χώρα της Μέσης Ανατολής με επίθεση, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά. Μάλιστα, στόλος του βρίσκεται ήδη στην περιοχή και ώστε να είναι σε «στρατιωτική ετοιμότητα», όπως δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες.