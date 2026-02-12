Την Παρασκευή το συλλαλητήριο των αγροτών στην Αθήνα

Στον Κηφισό αναμένεται να βρεθούν 100 τρακτέρ στον Κηφισό, με συνοδεία της Αστυνομίας.

Οι αγρότες της Κρήτης, επιβιβάστηκαν στην Αθήνα και όλο και περισσότεροι παραγωγοί από την Ελλάδα, φτάνουν απόψε στην πρωτεύουσα για το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο αύριο (13/2) στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με τον Alpha, αγρότες ετοιμάζονται για την Αθήνα, από περιοχές όπως Καρδίτσα, η Λάρισα, η Αταλάντη με τελικό προορισμό της Αφίδνες. Εκεί θα φτάσουν σε φορτηγά για να μετακινηθούν στην Αθήνα.

Τα ξημερώματα, θα ξεκινήσουν και οι αγρότες από τη Βόρεια Εύβοια, που θα καταφτάσουν επίσης στις Αφίδνες.

Παράλληλα, αγρότες θα φτάσουν στην Αθήνα και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια θα συνεχίσουν προς το Σύνταγμα για τη συγκέντρωση. Παραμένει ανοιχτό εάν τρακτέρ θα έρθουν στην Αθήνα από την Πελοπόννησο.

To Συλλαλητήριο θα λάβει χώρα στις 16:00 το μεσημέρι. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν την οδό Πανεπιστημίου, την περιοχή της Ομόνοιας, την πλατεία Καραϊσκάκη και τη λεωφόρο Αμαλίας. Η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αμαλίας κατά τις βραδινές ώρες.